ЗСУ дають відсіч під Куп'янськом і Лиманом. Важкі бої тривають

Українські військові відтіснили ворога на кількох напрямках

Огляд, сьогодні буде лише коротка інформація станом на вечір 9.06.

1. Курський напрямок

Командування противника продовжує докладати значних зусиль для розширення зони свого контролю у прикордонній смузі Сумської області України. З цією метою воно вже задіяло більшу частину своєї Курської групи військ, включаючи частину сил та засобів, що були перегруповані на цей напрямок з інших секторів операційної зони його угрупування військ (УВ) «Север», для посилення саме цього напрямку.

Водночас Збройні сили України ведуть контратакуючі дії на окремих ділянках цього напрямку, намагаючись зупинити або мінімізувати темпи просування передових підрозділів противника. Зокрема:

Противник атакував у напрямках Володимирівка – Новомиколаївка, а також Водолаги – Новомиколаївка силами підрозділів зі складу 30-го мотострілецького полку (мсп) 72-ї мотострілецької дивізії (мсд), 200-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) 14-го армійського корпусу (АК), 1443-го мсп та 9-го мсп 18-ї мсд, 155-ї окремої бригади морської піхоти (обрмп), за підтримки підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади (одшбр). У результаті противнику вдавалося просунутися на цих напрямках у середньому на 1-1,2 км

Також він атакував у напрямку Біловоди – Яблунівка (силами штурмових підрозділів 83-ї та 11-ї одшбр), а також силами передових підрозділів 106-ї повітряно-десантної дивізії (пдд) (ймовірно зі складу її 51-го та 137-го парашутно-десантних полків/пдп) у напрямках Локня – Юнаківка та Гуєво – Садки. Зумів просунутись у середньому на 700-800 метрів.

ЗСУ провели низку контратакуючих дій на окремих ділянках, зумівши відтіснити передові підрозділи противника на північ від Юнаківки та на південь від Олешні. На Харківському напрямку ЗСУ вдалося відновити контроль над територією Агрегатного заводу та частиною прилеглого до нього з флангу кварталу, у північній частині Вовчанська, просунувшись на 300-400 метрів. Своєю чергою, противник вів окремі штурмові дії на тому ж напрямку, а також у напрямку Глибоке – Липці та в районі Стариці.

2. Куп'янський напрямок

Командування 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) противника, очевидно, намагається за будь-яку ціну розширити свій плацдарм на північ від міста, насамперед на флангових напрямках. Штурмові підрозділи зі складу частин та з'єднань цього об’єднання продовжували атакувати в районі населеного пункту Строївка (де раніше вони вклинилися у прикордонну смугу), а також у напрямку Кіндрашівки. Наразі противнику вдалося захопити Строївку та зав’язати бої з метою закріпитися у Кіндрашівці. Також на плацдармі вже фіксують штурмові підрозділи зі складу 27-ї омсбр 1-ї танкової армії (ТА) противника. У районі Строївки противнику вдалося просунутися в середньому на 1 км.

3. Лиманський напрямок

Тривають запеклі бої практично по всьому периметру ворожого плацдарму на річці Чорний Жеребець. Передові (штурмові) підрозділи зі складу 144-ї мсд 20-ї ЗВА противника, посилені частиною сил 2-ї мсд 1-ї ТА, намагаються одночасно діяти як у напрямку річки Оскіл (очевидно, прагнучи вийти на рубіж Піски Радьківські – Лозове), так і обійти наші підрозділи, що обороняються по лінії Новоєгорівка – Греківка з півдня.

Своєю чергою, ЗСУ намагаються «заблокувати» вклинення противника у напрямку Нове – Карпівка, контратакуючи ворога. Станом на вчорашній вечір їм вдалося відсунути противника на 400-500 метрів від Карпівки.

4. Краматорський напрямок

Передові підрозділи 98-ї пдд противника, посилені частиною сил та засобів 3-ї ЗВА та так званого «Добровольчеського штурмового корпуса» (ДШК), продовжують атакуючі/штурмові дії у межах району оборони Збройних Сил України в районі міста Часів Яр та на південь від нього (у напрямку населеного пункту Ступочки), а також намагаються закріпитися на східному березі каналу Сіверський Донець-Донбас у напрямку Григорівка – Маркове. Станом на 9.06 противнику вдалося розширити район контролю вздовж каналу на 300-400 метрів. Решта його штурмових дій не принесли йому успіху.

5. Покровський і Костянтинівський напрямки

Командування противника продовжує зосереджувати свої зусилля на флангах свого УВ «Центр» – на південь і південний захід від Покровська (суміжний фланг з УВ «Восток»), а також на північ від Воздвиженки (суміжний фланг із УВ «Юг»). Причому робить це за рахунок залучення додаткових сил.

Так, спостерігається посилення угруповання військ противника, введеного в прорив на північ від Воздвиженки, силами і засобами зі складу 51-ї ЗВА, явно перегрупованих сюди з Торецького напрямку. Зокрема, тут вже були помічені штурмові підрозділи зі складу 1-ї та 9-ї омсбр 51-ї ЗВА. Крім того, тут продовжує діяти більша частина 8-ї ЗВА – майже вся 20-а мсд і частина сил 150-ї мсд, зокрема:

Передові підрозділи 20-ї мсд 8-ї ЗВА противника намагаються прорватися в район населеного пункту Яблунівка одночасно з півдня (з рубежу Зоря – Романівка) та із заходу, південного заходу (атакуючи у напрямках Новооленівка – Яблунівка та Олександропіль – Яблунівка). Поки що ці атаки виявилися малорезультативними.

Також противник, очевидно, намагається одночасно прорватися в район села Полтавка та прикрити з флангу свої підрозділи, що закріпилися в районі села Малинівка, атакуючи в напрямку Шевченка Першого та Попів Яр. Тут діють сили і засоби противника зі складу його 150-ї мсд тієї ж 8-ї ОА.

На даний момент противнику вдалося просунутися лише на південь від населеного пункту Попів Яр частиною сил 102-го мсп та 163-го танкового полку (тп) приблизно на 1,5-1,7 км. Спроби прорватися в район Новоекономічне через Миролюбівку та Малинівку також поки що є мало результативними для противника – він досі змушений вести вперті бої за їх утримання з підрозділами Збройних Сил України, що обороняються.

На південь та південний захід від Покровська, у смузі наступу 41-ї ЗВА противника, ситуація більш напружена. Очевидно, на південь від Котлярівки передовим підрозділам 90-ї танкової дивізії (тд) противника вдалося вийти на адміністративний кордон між Дніпропетровською та Донецькою областями України та закріпитися в самій Котлярівці, просунувшись на 1,5 км за 2 дні.

У напрямку Новоолександрівка – Новомиколаївка бої ведуться з перемінним успіхом. Очевидно, що противник, діючи по обидва береги річки Солона, намагається прорватися до Новосергіївки і закріпитися там (поки що безуспішно), але, судячи з усього, він зумів наблизитися до неї зі сходу впритул.

Своєю чергою, ЗСУ, мабуть, вдалося відтіснити ворога на південний схід від Новомиколаївки десь на півкілометра, хоча противник постійно намагається атакувати з півдня, як саму Новомиколаївку, так і Новосергіївку. Тут діє частина сил 27-ї мотострілецької дивізії противника та штурмові підрозділи зі складу його 30-ї омсбр. Далі на південь силами 114-ї омсбр (51-ша ЗВА) та 36-ї омсбр (29-та ЗВА УВ «Восток») противнику вдалося прорватися до Олексіївки та зайняти щонайменше половину села Богатир.

Однак станом на вчорашній вечір ЗСУ продовжують утримувати частину Константинополя та Богатиря, а також ведуть вперті бої з противником в Олексіївці та Одрадному. Для ЗСУ ситуація тут ще складніша, ніж під самим Покровськом.

Очевидно, що якщо противник продовжить просуватись в Олексіївці, українським підрозділам доведеться повністю залишити весь цей район, включаючи як саму Олексіївку, так і Константинополь, а також Богатир. Просто тому, що там стане неможливим утримувати позиції з обійденими з обох боків флангами.

6. Новопавлівський напрямок

Судячи з усього, Збройним силам України вдалося зняти безпосередню загрозу прориву противника в район населеного пункту Комар та відкинути противника в районі села Федорівка. Очевидно, що передові частини 36-ї ЗВА противника, які прорвалися на Комар раніше, були вибиті з самої Федорівки і відкинуті від Комара приблизно більш ніж на 1 км.

Наразі противник, очевидно, намагається «повернутися» до Федорівки та вперто веде наступ вздовж східного берега річки Мокрі Яли від «Дніпроенергетики» у бік цього села. Водночас ЗСУ продовжують утримувати Веселе, зберігаючи таким чином можливість контратакувати ворога у його «лівий бік».

Бої ведуться досить вперто і, судячи з усього, починає позначатися «повернення» на цей напрямок частини сил 40-ї омсбр, яка раніше діяла на Курському напрямку, а також введення в бій додаткових сил 36-ї ЗВА противника, який явно готувався до «ривка на трасу» (мається на увазі дорога Запоріжжя – Донецьк).

Своєю чергою, 5-та ЗВА противника зі складу того ж УВ «Восток» продовжує свої спроби взяти під контроль район Шевченко – Бурлацьке – Привільне – Вільне Поле. Поки що не дуже успішно для себе. Адже, ЗСУ продовжують утримувати рубіж Шевченко – Вільне Поле, що, своєю чергою, певним чином стримує дії 127-ї мсд 5-ї ЗВА у північному напрямку, вздовж протилежного берега річки Мокрі Яли (західного).

Також варто згадати атаки противника (ймовірно, силами 38-ї омсбр та 1466-го мсп) на Гуляйпільському напрямку (за напрямком Новозлатопіль-Малинівка), де противнику вдалося просунутися на 400 метрів.

7. За іншими напрямками

В основному противник проводив атакуючі/штурмові дії невеликими силами, з досить обмеженими тактичними завданнями.