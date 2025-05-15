Одіозний російський фігурист прокоментував свою заяву про «15-річну жінку, в якої все було»

Авербух: Я сказав безвідповідальну дурість

Одіозний російський фігурист та прихильник диктатора Володимира Путіна Ілля Авербух прокоментував свої скандальні слова про знайомство з дружиною Лізою Арзамасовою, коли їй було 15 років. Про це повідомляє «Главком».

«Хочу відверто та спокійно прокоментувати свої слова, які викликали резонанс та справедливу хвилю критики. Це важливо і для тих, хто мене знає, і для тих, хто почув цю фразу поза контекстом. Для мене важливо проговорити її з вами. В інтерв'ю я сказав, що 15 років – це вже не дитина, що це жінка, і в неї все було. Скажу чесно, я не уявляв, якою небезпечною може бути навіть одна фраза, якщо вона звучить без точних рамок і відповідальності. Я сказав безвідповідальну дурість. Хочу пояснити, що я мав на увазі і головне, що я не мав на увазі», – заявив Авербух.

Він стверджує, що не мав на увазі жодного сексуального підтексту.

«Ви знаєте наші стосунки з Лізою. І уявити собі, що я так от ненароком торкаюся таких тем... Це абсолютно неприпустимо. Я говорив вкрай невдало, але хотів сказати про особистісну сформованість Лізи на той момент. Що у свої 15 років вона вже була цікавою, самостійною, красивою, вміла багато працювати, ставити цілі. Саме так я мав відповідати. І, говорячи про «жінку в 15 років», я таки мав на увазі не людину, а – хоч би як це криво звучало – учасника шоу, який зможе транслювати якісь почуття та емоції на льоду. «У неї все вже було», – я мав на увазі не вульгарність, а саме зміст. Вона вже мала великий акторський досвід, велику впізнаваність, велику популярність, уміння перевтілюватися. Я, щиро, не знаю, чому я сказав саме так. Це формулювання було необдуманим і зробленим від якоїсь втоми. Але це не знімає з мене відповідальності. Це моя відповідальність і моя дуже велика помилка», – сказав Авербух у відеозверненні, опублікованому у його Telegram-каналі.

Знайомство Авербуха та Арзамасової відбулося на шоу «Льодовиковий період» у 2010 році. Арзамасовій тоді було 15, а Авербуху – 37 років.

Вони одружилися у 2020 році. Пара виховує двох спільних дітей.

Ілья Авербух – срібний призер Олімпіади, чемпіон світу та Європи. У 2018 році він був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна. У 2023 році потрапив під санкції України.

Нагадаємо, Ілля Авербух розповів, як познайомився зі своєю майбутньою дружиною актрисою Єлизаветою Арзамасовою.

Під час інтерв'ю російська пропагандистка Ксенія Собчак запитала фігуриста, що він, мабуть, дивно повинен був почуватися, пам'ятаючи свою дружину «ще практично дитиною».

«Ну яке. 15 років – це вже не дитина. Це вже жінка. У неї все було», – сказав Авербух Собчак.

До Арзамасової Авербух був одружений зі своєю колишньою партнеркою Іриною Лобачовою. Від першого шлюбу він має сина.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.