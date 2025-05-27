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Брати-близнюки у ЗСУ отримали незвичні позивні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Брати-близнюки у ЗСУ отримали незвичні позивні
Військовослужбовці 56 ОМПБр Кіндер та Сюрприз
фото: suspilne.media

Коли у 2022 році одного з братів мобілізували, другий без вагань пішов до війська слідом

Усе життя пліч-о-пліч, боронити Україну також пішли разом. 29-річні близнюки з Кіровоградщини служать у 21 мотопіхотному батальйоні 56 Маріупольської бригади. У війську вони отримали незвичні позивні. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«У строю стояли та побачили нас двох однакових і так дали позивні. Кіндер та Сюрприз, завжди дарують радість. Все якось машинально вийшло. Він стояв попереду, а я – позаду, він був Кіндером, а я став Сюрпризом, – жартує військовослужбовець.

Військовослужбовці 56 ОМПБр Кіндер та Сюрприз
Військовослужбовці 56 ОМПБр Кіндер та Сюрприз
фото: suspilne.media

Із народження хлопці всюди разом – у школі, в подальшому у навчанні та на строковій службі. Смаки збігаються в усьому, а от характери – різні.

«Я старший. Я якось сором'язливіший, більш стримую себе. Він цього, на жаль, не робить. Ми ще як навчалися у школі, то задавали, допустимо, вірш. Ми їх вчили по черзі. Я здавав за себе і за брата. Наступний він робив те саме за мене і за себе», – розповідає Сюрприз.

Військовослужбовець 56 ОМПБр Сюрприз, Донецька область
Військовослужбовець 56 ОМПБр Сюрприз, Донецька область
фото: suspilne.media

Коли у 2022 році одного з братів мобілізували, другий, каже, не задумуючись пішов слідом. Пройшли шлях від піхотинців до аеророзвідки. Працюють в одному екіпажі.

Нещодавно саме їхня пильність допомогла зупинити штурм росіян поблизу Часового Яру.

Військовослужбовець 56 ОМПБр Кіндер, Донецька область
Військовослужбовець 56 ОМПБр Кіндер, Донецька область
фото: suspilne.media

«Їхали дві одиниці техніки, легкові автомобілі. І йшла штурмова група окремо. Там зайшли в укриття саме у бліндаж. П'ять осіб. Ми передали інформацію на пункт управління розвідки, а саме там сидів наш командир взводу. Він підняв мінометний розрахунок, ударні дрони. Не вдалося їм пройти до наших позицій. Зберегли життя піхоти нашої», – розповідає Кіндер.

Брат на службі – завжди допоможе і підтримає, кажуть бійці. Та й хвилюються один за одного більше, ніж за себе.

«Ми сиділи на позиціях, я був на одній, брат був на другій. Ми як летіли з дроном додому, повертались, то бачимо, як обстрілюють позицію брата. І я майже після кожного «прильоту» писав йому смску: «Як там у вас?». На щастя, все було добре, все попадало поруч. Обстріл закінчився і їх вивезли», – згадує Сюрприз.

Із народження всюди разом. Брати-близнюки служать в аеророзвідці на Донеччині

План на майбутнє також мають спільний: повернутися з перемогою додому, де їх чекають батьки та кохані.

Раніше повідомлялося, що італієць вивчив українську та воює в ЗСУ. «Тепер це і моя війна» – говорить 29-річний італієць Юрі Превіталі. У 2023 році він покинув рідний дім і, не маючи жодного військового досвіду, приїхав воювати за Україну. Доброволець пройшов навчання, вступив до легіону «Карпатська Січ» і тепер захищає Україну від РФ разом із нашими бійцями.

Також захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище.

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Теги: ЗСУ війна солдат

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