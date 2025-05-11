Після заяви Путіна про мир Росія запустила «шахеди» по Україні

Росія декілька днів утримувалася від запусків безпілотників, імовірно через так зване «перемир’я» з нагоди 9 травня

У ніч проти 11 травня Росія атакує Україну дронами-камікадзе типу «шахед» після заяв Путіна про мир. Про це повідомляє «Главком».

Протягом кількох попередніх днів противник утримувався від запусків безпілотників, імовірно через так зване «перемир’я» з нагоди 9 травня. Водночас бойові дії на лінії фронту не припинялися, а прикордонні райони зазнавали обстрілів.

Цієї ночі атака відбулася практично одразу після звернення російського диктатора Володимира Путіна. У промові він відкинув ідею 30-денного перемир’я, яку підтримують Сполучені Штати, Європейський Союз і Україна. Замість цього Путін запропонував розпочати нові переговори про «альтернативні перемир’я», фактично не подовживши три дні так званого припинення вогню.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо Москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.