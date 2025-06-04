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Україну вночі атакували 95 дронів: зафіксовано щонайменше сім влучань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Україну вночі атакували 95 дронів: зафіксовано щонайменше сім влучань
Сили ППО знешкодили 61 ворожий БпЛА
фото: Суспільне Харків

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки на Україну

У ніч на 4 червня російські терористи атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі цілі запускали із Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Криму.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 – збито вогневими засобами ураження, 25 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у сімох локаціях.

Нагадаємо, російські терористи атакували Новобаварський район Харкова двома ракетами, тип яких встановлюється, та девʼятьма ударними безпілотниками. Один із дронів впав у парку та не розірвався. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення приватних підприємств, СТО, приватні житлові будинки тощо. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Отримав поранення чоловік.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ дрон ракета окупанти ЗСУ війна

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