Запорізька АЕС: найвідоміші колаборанти та план Трампа. Інтерв’ю з провідним атомником, що виїхав з Енергодара

Російські окупанти збираються запустити енергоблок №1 Запорізької АЕС, але українські спеціалісти впевнені, що з того нічого не вийде

Екскерівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар – про те, чи можна вирвати підприємство з російської окупації

Запуск в експлуатацію найпотужнішої в Європі Запорізької атомної електростанції є одним з пунктів перемовин щодо завершення війни в Україні. США пропонують взяти під власний контроль роботу колись дуже прибуткової станції, робота якої була повністю припинена в червні 2023 року.

А тим часом російські окупанти заявили про підготовку до запуску в експлуатацію енергоблока №1 на Запорізькій АЕС за нормами Російської Федерації. Сергій Кірієнко, заступник керівника адміністрації російського президента, якому доручено кураторство окупованими територіями, під час візиту на захоплену ЗАЕС закликав персонал підготувати станцію до генерації. В українському РНБО прогнозовано різко негативно відреагували на ці плани.

Адже за міжнародним ядерним законодавством Запорізька АЕС не має права працювати за російською ліцензією. Зараз станція перебуває у режимі «холодний зупин» – це означає, що в реакторі блока ядерне паливо не працює, тобто ланцюгова реакція ділення атома не відбувається. Це найбільш безпечний стан енергоблоків.

В інтерв’ю «Главкому» колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар назвав нісенітницею плани окупантів відновити експлуатацію блоків. За його словами, росіяни не здатні самостійно опанувати їхню роботу, адже протягом останніх 30 років в конструкцію російського проєкту блоку ВВЕР-1000 були внесені численні зміни. Прогноз Олега Дудара базується на досконалому знанні всіх тонкощів роботи ядерного реактора.

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар керував роботою 680 фахівців, які безпосередньо управляли ядерними реакторами і турбінними установками Запорізької АЕС фото: glavcom.ua

Понад три роки Запорізька АЕС перебуває в окупації. Ви пів року прожили в окупованому Енергодарі, вам довелося працювати під тиском російських військових. Яким чином фахівцям ЗАЕС вдалося покинути окуповане місто, хоча декому довелося залишитися?

На Запорізькій АЕС перед початком великої війни працювало більше 11 тис. фахівців. Населення Енергодара складало десь 55 тис. Коли почалася війна, багато людей відразу ж виїхало. Відтік персоналу відбувався активно до кінця 2022 року та тривав ще до середини 2023-го.

Але після того, як у вересні 2022-го окупанти провели псевдореферендуми, виїхати стало дуже важко. Нам з дружиною вже не вдалося виїхати в неокуповану Україну, тому вимушені були їхати через Крим на Грузію.

На блокпостах, через які ми проїжджали, нас зупиняли, бо росіяни вже були поінформовані про нас і ставили, принаймні, до мене, дуже професійні питання – щодо того, як працює Запорізька АЕС. Виїхати було дуже складно, бо на блокпостах були списки фахівців, яких не можна було випускати. Але до осені виїхала більшість українських фахівців, на станції залишилось працювати близько трьох тисяч.

Люди залишилися з різних причин: комусь довелося доглядати за немічними рідними, у когось не було грошей, щоб знімати житло на вільній від окупантів території. Не можна звинувачувати всіх, хто зараз працює на ЗАЕС в тому, що вони колаборанти. Атомна станція потребує постійного нагляду. Сумно, але з тих, хто залишився в Енергодарі, є й «ждуни», які чекали на прихід «русского міра». Вони раділи, але не знаю, чи радіють зараз.

«Люди, які приїхали на станцію з Росії, не здатні експлуатувати Запорізьку АЕС»

Окупанти завезли на станцію працівників з Росії і дотепер намагаються інтегрувати Запорізьку АЕС у свою енергосистему. Чи можливо це?

Згідно з чинними положеннями з ядерної безпеки, на робочій зміні на кожному блочному щиті керування АЕС повинно бути не менше двох ліцензованих працівників. Але на станції, де раніше працювало 200 ліцензованих осіб, за моїми підрахунками, залишилось десь 30 таких фахівців, тобто 15% від необхідного. Звісно, що безпечно експлуатувати станцію неможливо.

Після окупації росіяни привезли на ЗАЕС свій персонал, але це був персонал, який їхав за грошима, а не працювати. Він нічого не розуміє в тому, як експлуатувати українські атомні енергоблоки. Попри те, що в Росії є такі ж самі блоки, збудовані за таким же проєктом (ВВЕР-1000), але вже пройшло більше 30 років з того часу, як ми почали їх експлуатувати. Ми внесли дуже багато відмінностей з метою покращення роботи енергоблоків: там вже наша автоматизація, наша комп'ютеризація та багато іншого, завдяки чому вони тепер працюють на більш високому рівні, ніж в Росії. Адже ми маємо можливість купувати та встановлювати кращу західну техніку. У нас також є і власні розробки.

Атомна енергетика України перебуває на передових позиціях. Росіяни не можуть керувати нашими енергоблоками. Якщо, не дай Боже, станеться якесь відхилення від нормального режиму експлуатації блока, вони не здатні ліквідувати будь-які відхилення, адже чинні аварійні інструкції написані українською мовою. У нас закладена зовсім інша ідеологія в аварійну документацію. Тому є дуже серйозна небезпека не лише для мешканців Енергодара, але й для всієї Європи.

Не можна звинувачувати всіх, хто зараз працює на ЗАЕС в тому, що вони колаборанти

На території Запорізької АЕС з 2001 року працює ще один ядерний об’єкт – сухе сховище для відпрацьованого ядерного палива, збудоване за технологією американської Duke Engineering. І це ще один потужний ризик…

Так. Запорізька АЕС цікава тим, що має два ядерних об'єкти. У сховищі розміщено дуже багато контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом. Цей об’єкт також потребує кваліфікованого ліцензованого персоналу. Але у росіян такого немає, тож вони не знають, як до нього підбиратися. На цьому сховищі вони вже порушували багато правил безпеки. У мене дуже багато сумнівів, що вони здатні його експлуатувати.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оглядає пошкоджену градирню ЗАЕС фото: Rafael Mariano Grossi/X

На початку травня перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко під час візиту на окуповану територію Запорізької області побував і на ЗАЕС. Він закликав персонал підготувати станцію до генерації за російськими нормами. Цього року станція нібито отримає «російську ліцензію» на експлуатацію блоку №1. Чи можна зупинити ці плани окупантів, чи допоможе в цьому МАГАТЕ?

На мій погляд, МАГАТЕ – це заручники. Свого часу вони відіграли позитивну роль, коли українські атомники намагалися перевести всі блоки окупованої ЗАЕС у режим «холодного зупину» – це найбезпечніший стан, який тільки можливий в умовах постійних обстрілів. Тоді МАГАТЕ погодилося з нашими вимогами, і тепер блоки у більш безпечному стані.

Але те, що окупанти намагаються відновити експлуатацію блоків станції, – це нісенітниця, бо вони не здатні їх експлуатувати, не мають жодних законних прав на це. Для того, щоб вони мали право експлуатувати АЕС, вони мають пройти повну підготовку на тренажерах ліцензованого навчально-тренувального центру.

Який вони розбомбили?

Там розбомбили будівлю з аудиторіями, де проводився навчальний процес. А тренажери для підготовки ліцензованого персоналу залишились цілі. Тобто там можуть проходити навчання з метою підтримки кваліфікацій персоналу. Але я наголошую: люди, які приїхали на станцію з Росії, не здатні експлуатувати Запорізьку АЕС, вона їм потрібна лише як важіль впливу на Україну.

«Зараз у світі немає більш професійного персоналу атомних станцій, ніж український»

Запорізька АЕС перетворилася на російську військову базу, вогневі позиції розташовані поруч з реактором. З території АЕС ведуть обстріли міст, що навпроти Енергодара… Які об’єкти загарбники замінували?

У березні 2022 року на станцію зайшло близько 500 окупантів разом з важким озброєнням. Вони завезли багато техніки, яка стояла просто неба, але згодом її переховали в машинних залах енергоблоків та під естакадами, щоб вона не була помітна українським дронам. На вході до станції окупанти стояли з автоматами та собаками.

Крім того, вони встановили на будівлях реакторних відділень та інших високих будівлях власні кулеметні гнізда. Тобто вони там розташували своїх військових разом зі зброєю.

Окупанти повністю замінували периметр АЕС, частково замінували обладнання систем безпеки, бризкальні модулі на території станції. На нашу думку, вони замінували дуже важливі приміщення паропроводів другого контуру ядерного реактора. Чому ми так думаємо? Бо вони на жоден блок в ці приміщення не допускають наш експлуатаційний персонал, який би виконував ремонтні роботи або просто робив технічний нагляд. Російські окупанти не пускають туди й експертів МАГАТЕ.

Раніше я дуже багато спілкувався з представниками цієї організації, бо це була і моя робота. У взаємодії з інспекцією МАГАТЕ ми, українські оператори, повинні були за першим бажанням цих інспекторів обов'язково надати доступ до будь-якого приміщення ЗАЕС. Зараз же вони там залишаються, як у наймах.

Росіяни зробили з майданчика атомної станції військову базу, вони безкарно обстрілюють Марганець, Нікополь з території Запорізької АЕС. Окупанти розуміють, що Україна ніколи не буде відповідати на ці обстріли, бо ми пам’ятаємо, яку шкоду свого часу завдав Чорнобиль.

Замінований не лише майданчик ЗАЕС – весь Енергодар ззовні також оточений мінними полями. Навіть берегова лінія Каховського моря вся утикана мінами. Коли Україна поверне ці землі, потрібно буде все розмінувати – це буде дуже важка робота. Ця загроза на роки…

Олег Дудар: Трамп бачить, що ЗАЕС може приносити великі кошти, і тому він на неї зазіхає фото: Reuters

У Білому домі офіційно повідомили, що президент США Дональд Трамп запропонував Україні «американське володіння» атомними станціями, яке було б «найкращим захистом» для АЕС. Можливо, якби США взяли на себе управління ЗАЕС, це б дійсно допомогло визволити станцію з окупації?

Якщо управління відбуватиметься без росіян, тобто якщо Росія піде з Запорізької АЕС та Енергодара, це точно може бути кращий вихід, ніж те, що відбувається зараз. Але я дуже добре знаю стан нашої атомної енергетики, знаю українських фахівців, тому з усією відповідальністю можу наголосити: зараз у світі немає більш досвідченого та більш професійного персоналу, ніж персонал Запорізької АЕС, який перебуває в Україні, та персоналу інших атомних станцій України.

Бо ці люди, ці оператори пройшли страшну ніч захоплення станції, коли по атомних блоках, які працювали, била артилерія. Били прямою наводкою! Ще жодна атомна станція у світі не зіштовхувалася з подібним страхіттям. Українські оператори на ЗАЕС демонстрували подвиг, який ніколи не бачив світ. Вони опанували ситуацію, виконували дуже багато важких перемикань обладнання, завдяки чому були збережені атомні блоки. Вони врятували світ від ядерної аварії.

Це я кажу до того, що американцям немає чому навчити Україну, ми здатні самі експлуатувати свої блоки і ще їх чомусь навчити.

«Жодна атомна станція у світі не зіштовхувалася з подібним страхіттям»

Що може означати вираз «американське володіння» атомними станціями?

Хто такий зараз Дональд Трамп? Це людина, яка має найпотужнішу владу у світі, він хоче використати можливості для того, щоб зробити Америку знову великою державою. Він намагався і Гренландію завоювати, і з Мексикою воювати, і Канаду приєднати. До цього переліку варто приєднати і домовленості про корисні копалини (угода з мінеральних ресурсів між Україною та США – «Главком»).

Що стосується ЗАЕС, то варто знати, що ця станція вже відпрацювала понад 30 років, вона вже замортизувала всі витрати на будівництво та монтаж обладнання. Це означає, що станція до окупації працювала з чистим прибутком, тобто ЗАЕС – це високоприбуткове підприємство! За мінусом вартості палива, ремонтів тощо. Тобто Трамп бачить, що ЗАЕС може приносити великі кошти, і тому він на неї зазіхає. На мій погляд, мова йде про те, щоб Україна з Америкою якось ці прибутки розподілили між собою.

Схоже, йдеться про те, що США повертає нам ЗАЕС, Енергодар, а ми, українські фахівці, запускаємо в роботу станцію і потім ділимось прибутками. Чому йдеться про американське управління? У мене є лише одна здогадка: американці не дуже довіряють керівництву «Енергоатому», яке себе скомпрометувало. Вони бажають зробити якусь іншу відокремлену структуру, яка була б поза межами корупційних скандалів. Я вважаю, що це може спрацювати.

«Наші військові руйнували те, що орки намагались протягнути до АЕС»

У травні вчергове через обстріли АЕС втратила живлення від однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з’єднують окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Отже, станція знову під загрозою радіаційної небезпеки?

Так, ми повинні розуміти, що ЗАЕС зараз живиться виключно з української енергомережі, тобто Україна витрачає дуже великі гроші задля того, щоб підтримувати енергоживлення станції. Це – пуповина, через яку Україна тримає зв'язок з ЗАЕС, та символ того, що станція – це українська власність. Орки хочуть змінити такий стан речей, тому намагаються живити станцію від своїх мереж – вони тягнуть лінії з Криму або з Маріуполя. Але наші військові руйнували те, що орки намагались протягнути до АЕС, або відновити зруйновані з 2014 року наші українські лінії. Нам важливо зберегти живлення ЗАЕС від України, щоб не дати їм вивести блоки на робочу потужність. Якщо ми побачимо такі намагання, ми зможемо відключити живлення. А без живлення вони не зможуть розігріти блоки до робочої температури.

Чи підтримуєте ви зв’язок із колишніми колегами, включно з тими, хто залишився в окупації?

У мене є інформація щодо того, що зараз відбувається в Енергодарі, але я не можу говорити, бо це дуже чутлива тема. Я знаю, що люди там у великій небезпеці. Окупанти продовжують терор, роблять обшуки, затримують людей, які там залишились. Затримують навіть тих, хто взяв цю ганчірку з куркою двоголовою (паспорт із гербом Росії із зображенням двоголового орла – «Главком»). Вони тероризують людей вже по другому-третьому колу.

Енергодар і Запорізька станція для цих орків – це як санаторій. Вони туди приїжджають, бо розуміють, що Україна ніколи не буде в цю сторону стріляти. Вони там відпочивають, там дуже гарна природа, чудовий клімат. Але ж вони повипалювали вже всі ліси навкруги Енергодара, знищили Каховське море. Це такий початок «руського міру». Вони там у відносній безпеці, бо це ж не перша лінія фронту. А от коли приходить ротація, їм потрібно звітувати про свою роботу. І керівники ФСБ чи поліції знову по новому колу «фільтрують» людей, які залишилися в Енергодарі. Це відбувається постійно…

Чи захоплюють окупанти квартири тих, хто виїхав?

Так, і квартири захоплюють. Окупанти дали людям якийсь термін, щоб люди, хто залишив квартиру і виїхав на неокуповану територію України, могли б щось зробити зі своїм майном. Для цього люди повинні повернутися в Енергодар, взяти російське громадянство – і тільки тоді вони можуть продати житло. Але ж тоді вони автоматично стають порушниками українського закону.

Такі випадки вже є, люди повертаються в Енергодар з багатьох причин. Зокрема, якщо за ці роки не знайшли собі роботи, не мають коштів платити за оренду житла. Вони повертаються в Енергодар, де залишилися їхні домівки, де їх можуть знову взяти на роботу на станцію. Це дуже-дуже гірко. Я вважаю, що керівництво НАЕК «Енергоатом» не все зробило для цих людей.

Не всіх працевлаштувати на інших атомних станціях?

Виїхало дуже багато фахових людей, які могли б принести багато користі для енергетики України. Вони могли б писати нові підручники, нові програми, регламенти, інструкції, бо війна змінила підхід до експлуатації АЕС, до ядерної безпеки. Дуже багато викликів принесла війна, і ми повинні про це думати. Але ж нічого не робиться.

Людський потенціал у жодному випадку не можна було втрачати. Але ж працевлаштували на інших станціях лише близько 300 ліцензованих фахівців, плюс тих, хто працював на блочних щитах керування. Їм дали зарплату, тобто їх забезпечили. А інший персонал – це прості робітники, оператори – про них ніхто не згадував взагалі. Але ж колись доведеться відновлювати працездатність ЗАЕС і без цих людей експлуатувати станцію буде неможливо. На жаль, цю проблему ніхто не зміг вирішити або не захотів.

У мене є лише одна здогадка: американці не дуже довіряють керівництву «Енергоатома»

Чи захищені ті працівники ЗАЕС, яких через катування змусили підписати договори про співпрацю з «Росатомом»?

Ці люди ніяк не захищені. Це дуже важке питання. Я ж сам керував підрозділом, умовляв людей, щоб вони залишалися на своїх робочих місцях. Тоді, у 2022 році, блоки ще працювали.

Я казав своїм людям: «Неможливо кинути працю, бо це ж безпека всієї України та Європи, бо лише ви знаєте, як цю станцію експлуатувати. А поруч стояли орки з автоматами та кулеметами».

Ми стояли перед дилемою: що важливіше, бути громадянином-патріотом, або бути фахівцем-ядерником, який стоїть на захисті ядерної безпеки попри все. А Петро Котін (президент «Енергоатому» – «Главком») прямо сказав: якщо ви залишились на станції, то ви – вороги України, колаборанти. І тільки ті, хто виїхав, є патріотами. Але я не поділяю таку думку.

Але ж деякі працівники ЗАЕС таки стали колаборантами. Кого із таких відомих атомників ви б могли назвати і як вони зараз поводять себе?

Так, колаборантом став Володимир Бронніков, колишній багаторічний директор Запорізької АЕС. Потім він був народним депутатом України, пізніше – президентом «Енергоатома».

Експрезидент «Енергоатома» та колишній нардеп від Партії регіонів Володимир Бронніков тепер агітує на ЗАЕС за «русский мир» фото: ukrns.org

Він ніякі вказівки давати не може, у нього не та посада. Але ж він в перших рядах на всіх парадах – до 1 травня, до 9 травня. Він агітує за «русский мир», каже, що це добре, що прийшли росіяни, а станція «повернулася в рідну гавань» і таке інше. Тобто він проголошує всі наративи пропаганди росіян, попри те, що це – людина, яку в Україні колись поважали, він був нагороджений найвищими українськими нагородами.

Колаборантом став Віктор Лівінський, який працював у мене в експлуатаційному підрозділі, був начальником блока №4. Ще – Юрій Черничук, який теж працював у мене і був після Лівінського керівником блока №4, а зараз він – директор ЗАЕС, призначений «Росатомом». На ЗАЕС залишилося багато таких людей, які мріяти не могли про те, що вони в Україні колись отримають такі високі посади.

Наталка Прудка, «Главком»