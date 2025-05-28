28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено сваритись, бажати комусь зла

28 травня відзначається Всеукраїнський день краєзнавства, День поліцейського офіцера громади та Всесвітній день голоду. У церковному календарі – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського та священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.

Всеукраїнський день краєзнавства

Щороку, 28 травня українські краєзнавці відзначають своє професійне свято, а саме Всеукраїнський день краєзнавства. Мета цього свята – зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу. В цей день кожен з нас має зрозуміти, наскільки важливими є пізнання про свою батьківщину, рідний край, домівку.

День поліцейського офіцера громади

28 травня в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади. У цей день вшановують роботу поліцейських офіцерів громади й звертають увагу на те, як Україна змінює стратегію роботи поліції.

Всесвітній день голоду

Всесвітній день голоду є всесвітньо визнаним днем, який відзначається 28 травня кожного року з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення. Ця подія допомагає надати розголосу та привернути увагу про голод у світі у третьому тисячолітті.

Яке сьогодні релігійне свято

28 травня у церковному календарі – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.

Преподобний Микита сповідник, єпископ Халкідонський, жив у другій половині VIII століття. За своє богоугодне життя він був возведений у сан єпископа Халкідонського. З 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським і мужньо засуджував іконоборчу єресь.

Святитель Микита відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, у своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображали. Пізніше за відстоювання іконошанування він був зміщений зі своєї кафедри, позбавлений сану і відправлений на заслання в один з палестинських монастирів, де і працював до кінця своїх днів.

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Що не можна робити цього дня

Не можна сваритись.

Не можна бажати комусь зла.

Не можна думати про погане.

Народні прикмети

Багряний схід сонця – літо буде спекотним з великою кількістю пожеж.

Багато павутинок літає – очікуйте спекотного літа.

Почути каркання ворони в цей день – добрий знак.

Якщо чути скрегіт сороки – це до грошей, але потрібно вимовити особливе замовляння, щоби вона несла добро в будинок.

Пам’ятні події 28 травня

1742 – у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.

1812 – між Російською та Османською імперіями укладено Бухарестський мир.

1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців

1918 – Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність.

1923 – генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.

1925 – у місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.

1959 – американськими вченими був проведений успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18.

1965 – Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького Донецький державний університет

1985 – київське «Динамо» забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР.

1997 – у Києві голови урядів України й Росії підписали пакет документів про базування й розподіл Чорноморського флоту.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Ілона.