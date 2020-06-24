  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Костянтин Машовець
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Звідки депутати Корнієнко та Арахамія так віртуозно знають сленг сутенерів?

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    • Розсилка
    Звідки депутати Корнієнко та Арахамія так віртуозно знають сленг сутенерів?

    Словосполучення «робоча баба, як корабельна сосна ...» - це аж ніяк не комплімент

    Мовою оригіналу

    У меня печальная новость... для Ирины Аллахвердиевой...

    В определённых кругах, термин «корабельная сосна» обозначает вовсе не представительницу рода вечнозелёных хвойных растений... А, скажем так, нечто другое... Так же, как и употребление термина «рабочая баба»... В этом, отнюдь, не вырванном контектсте...

    Я не буду сейчас дословно переводить на нормальный, понятный большинству язык словосочетание «рабочая баба, как корабельная сосна...». Но, уверяю вас... Это отнюдь не комплимент, и даже близко рядом с ним не стоит... Скорее, наоборот...

    Меня удивляет другое...

    Откуда депутаты Корниенко и Арахамия... так сказать, реформаторы без страха и упрёка... так виртуозно владеют сленгом сутенёров?

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    проституція жінка партія Слуга народу Давид Арахамія Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Анатолій Велимовський
    Анатолій Велимовський

    Журналіст, письменник

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ