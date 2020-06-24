Звідки депутати Корнієнко та Арахамія так віртуозно знають сленг сутенерів?

Словосполучення «робоча баба, як корабельна сосна ...» - це аж ніяк не комплімент

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У меня печальная новость... для Ирины Аллахвердиевой...

В определённых кругах, термин «корабельная сосна» обозначает вовсе не представительницу рода вечнозелёных хвойных растений... А, скажем так, нечто другое... Так же, как и употребление термина «рабочая баба»... В этом, отнюдь, не вырванном контектсте...

Я не буду сейчас дословно переводить на нормальный, понятный большинству язык словосочетание «рабочая баба, как корабельная сосна...». Но, уверяю вас... Это отнюдь не комплимент, и даже близко рядом с ним не стоит... Скорее, наоборот...

Меня удивляет другое... Откуда депутаты Корниенко и Арахамия... так сказать, реформаторы без страха и упрёка... так виртуозно владеют сленгом сутенёров?

Джерело: блог Костянтина Машовця

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