Костянтин Машовець Координатор групи «Інформаційний спротив»

Час грає проти Кремля: огляд ситуації на Лиманському напрямку

Росіяни мають обмежений час для наступ на Лиманський напрямок
фото: zsu.gov.ua

Ворог має уже обмежений час для власне штурму та захоплення Лиману

• 1 •

Російське угрупування військ (УВ) «Запад» продовжує оперативну наступальну операцію в напрямку Лиману, головним завданням якої є вихід російських військ на ближні підступи до Слов’янсько-Краматорської агломерації з північного сходу.

Виконання цього оперативного завдання, очевидно, передбачає охоплення, штурм і подальше захоплення міста Лиман, ліквідацію всього Лиманського плацдарму ЗСУ та вихід військ цієї групи до Сіверського Донця на достатньо широкому фронті (від Святогірська до Закітного), з відповідним, дуже ймовірним, форсуванням цієї річки в південному та південно-західному напрямках.

Для рішення цієї задачі командування російського УВ «Запад» залучило війська (сили) двох своїх загальновійськових армій (ЗВА) – 20-ї та 25-ї ЗВА, підсилених частиною сил 2-ї мотострілецької дивізії (мсд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА).

Таким чином, противник зосередив безпосередньо в напрямку Лиману оперативну групу військ, що складається з:

  • 144-ї мсд 20-ї ЗВА (254-й, 283-й та 488-й мотострілецькі полки\мсп, 59-й танковий полк/тп).
  • частини сил 3-ї мсд 20-ї ЗВА (можливо, підрозділи 362-го мсп).
  • підрозділів 2-ї мсд 1-ї ТА (підрозділи 1-го та 15-го мсп).
  • 67-ї мсд 25-ї ЗВА (31-й, 36-й, 37-й мсп і 19-й тп).
  • 164-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) 25-ї ЗВА.
  • 169-та омсбр 25-ї ЗВА.
  •  11-ї окремої танкової бригади (отбр) 25-ї ЗВА.

Крім того, очевидно, що головні сили 3-ї мсд 20-ї ЗВА (252-й, 752-й мсп і 237-й тп) ведуть активну оборону в північній частині плацдарму російських військ на річці Чорний Жеребець по рубежу Карпівка-Греківка, прикриваючи наступальні дії цієї групи з північного флангу.

• 2 •

З початку наступальної операції військ лівого флангу російського УВ «Запад» у напрямку Лиману (приблизно 2,5-3 місяці тому) 20-та ЗВА противника змогла просунутись до рубежу Середнє – Шандриголове, переправитися через річку Нітріус і створити тактичний плацдарм на її західному березі, а також вийти на рубіж Дерилове-Колодязі, намагаючись прорватися безпосередньо до Лиману з півночі.

У свою чергу, передові підрозділи 25-ї ЗВА ворога просувалися в напрямку Торське – Ямпіль, зумівши зайняти останнє, вклинились в оборону ЗСУ в тактичній зоні у напрямку Зарічне – Дробишеве, інфільтрували малі піхотні групи у південно-східні околиці Лиману і просунулись на рубіж Діброва – північні околиці Озерного, на південний схід від нього.

Загальна глибина просування російських військ у напрямку Лиману, протягом 3-х місяців запеклих наступальних боїв, склала:

  • у смузі 20-ї ЗВА – до 14,2 – 14,5 км.
  • у смузі 25-ї ЗВА – до 11,3 – 11,5 км.

Наразі передові підрозділи російських військ продовжують проведення атакуючих/штурмових дій за наступними напрямками:

  • У смузі 20-ї ЗВА, очевидно, штурмові групи та передові підрозділи 144-ї мсд намагаються захопити село Дробишеве, атакуючи його з півночі, з боку Дерилове. Поки що – не дуже успішно, ворог зумів «зачепитися» за північні околиці Дробишеве, але вже кілька тижнів не може просунутися далі. А також, у напрямку Шандриголове – Новоселівка.

Підрозділи 2-ї мсд 1-ї ТА противника (ймовірно, за підтримки підрозділів його 144-ї мсд і, можливо, 362-го мсп 3-ї мсд 20-ї ЗВА) намагаються просунутися за напрямком Колодязі – Ставки. Однак поки що безрезультатно.

  • У смузі 25-ї ЗВА кілька тижнів тому, ймовірно, силами штурмових піхотних груп 37-го та 1234-го мсп 67-ї мсд, ворог зумів просунутися з Зарічного у західному напряму на 4 км.

Крім того, діючи кількома малими піхотними групами вздовж дороги Зарічне-Лиман, найімовірніше зі складу підрозділів 169-ї омсбр та тієї ж 67-ї мсд, противник зумів «зачепитися» за південно-східні околиці Лиману (район вулиць Партизанська та Вишнева).

Спроби противника прорватися до Лиману, діючи безпосередньо з боку Ямполя, вздовж залізниці, до південних околиць міста, поки що не принесли йому подібного успіху. Штурмові підрозділи 164-ї омсбр та 11-ї отбр 25-ї ЗВА, що діють з боку Ямполя та на північ від нього, на даний момент змогли дістатися дороги Лиман-Закітне і просунутися далі на південний захід, розпочавши бої за Озерне та Діброву. Наразі ворог активно намагається повністю захопити ці села, постійно перекидаючи підкріплення сюди через Ямпіль і з району Зарічного.

• 3 •

Щодо подальших (можливих) планів російських військ на Лиманському напрямку, то варто зазначити, що наразі їхнє командування явно зосереджене на створенні зручних «початкових» (стартових) позицій для охоплення та штурму власне Лиману.

Крім того, війська (сили) лівого флангу російського УВ «Запад» (переважно 25-та ЗВА) намагаються надати максимальну допомогу військам (силам) російського УВ «Юг» (3-тя ЗВА), які наступають на південь від Сіверського Донця безпосередньо в напрямку Слов'янська.

Отже, на тактичному рівні найближчим часом слід очікувати наступних дій противника:

  • у смузі 20-ї ЗВА, очевидно, ворог намагатиметься одночасно вирішити два завдання – взяти під контроль район Ярова – Новоселівка – Дробишеве – Пришиб, з можливим виходом на рубіж Олександрівка – Соснове для блокування району оборони ЗСУ в Лимані з північного заходу та прорватися на північні околиці Лиману через Дробишеве і Ставки.
  • у смузі 25-ї ЗВА, ймовірно, ворог продовжить активні штурмові дії з боку Зарічного та Ямполя безпосередньо у напрямку Лиману, намагаючись закріпитися на південній та південно-східній околицях міста, а також продовжить «звертати» оборону ЗСУ вздовж північного берега річки Сіверський Донець (можливо, з виходом до району Брусівка та Старий Караван) і сприяти військам (силам) російської 3-ї ЗВА (УВ «Юг»), що наступають вздовж південного берега Сіверського Донця по напрямках Закітне – Крива Лука та Свято-Покровське – Різниківка.

Іншими словами, майже по всьому периметру Лиманського плацдарму ЗСУ найближчим часом слід очікувати продовження атак (штурмів) противника різної інтенсивності. Однак на оперативному рівні, очевидно, майбутні перспективи російських військ на Лиманському напрямку виглядають не такими чіткими. Головним чином через дуже повільний темп виконання ними їхніх поточних тактичних завдань. Це, у свою чергу, значно розтягує у часі для них терміни досягнення оперативних цілей на цьому напрямку.

Ймовірно, російське командування має намір повністю реалізувати їх на Лиманському напрямку до середини-кінця весни цього року (так само, як й на Краматорсько-Костянтинівському напрямку). Щоб мати змогу розпочати наступ проти Слов'янсько-Краматорської агломерації вже з травня-червня нинішнього року.

Іншими словами, ворог має, скажімо так, дуже обмежений час для власне штурму та захоплення Лиману (ліквідації Лиманського плацдарму ЗСУ). Тим часом ситуація на всьому Лиманському напрямку наразі склалася така, що війська російських 20-ї та 25-тої ЗВА поки що навіть не мають реальної можливості почати безпосередній штурм і захоплення самого міста, незважаючи на те, що деякі їхні малі піхотні (штурмові) групи прорвалися до його околиць. Насправді обидві російські армії, по суті, зав’язли в тактичних боях поблизу Лиману, і якщо вони мали просування останнім часом – то мінімальне, навіть за тактичними мірками.

Щоб все ж-таки отримати змогу штурмувати саме місто, російським військам, очевидно, потрібне значне посилення у смугах саме 20-ї та 25-ї ЗВА, а отже, перегрупування туди додаткових сил і засобів. В першу чергу, штурмової піхоти. Оскільки попередні тримісячні бої в цьому напрямку (а також просування російських військ на півтора десятка кілометрів) обійшлися обом російським арміям дуже дорого (за втратами вони регулярно входять до «трійки лідерів» серед угрупувань «ВС РФ», що діють на інших оперативних напрямках).

Проблема у тому, що російське командування навряд чи зможе скористатися для цього резервами самого УВ «Запад». Оскільки воно ж наразі веде дуже вперті та запеклі бої в напрямку Куп'янська, де її основна ударна сила – 1-ша танкова армія (має 3 повноцінні дивізії + окрему мотострілецьку бригаду), залучена своїми головними силами. У таких умовах, навіть ті сили та засоби, які російське командування змогло раніше виокремити для Лиманського напрямку з її складу (частина сил 2-ї мсд), ймовірно, йому доведеться повернути звідти «під Куп'янськ».

Тому, щоб штурмувати сам Лиман найближчим часом, російське командування має перегрупувати туди сили та засоби – або з інших операційних зон, або використати частину своїх стратегічних резервів. Крім того, усе це вимагатиме відповідного часу та ресурсів.

Якщо бої за захоплення Лиману затягнуться так само, як бої за Покровськ, Мирноград і Куп'янськ (а також бої за Костянтинівку і Дружківку), то російські війська навесні та влітку будуть змушені наступати у бік Слов'янська виключно силами УВ «Юг», й виключно фронтально, тобто – зі сходу, що, у свою чергу, очевидно призведе до його значних втрат.

Поки що слід розуміти, що російське командування сподівається на те, що воно все ж-таки зуміє захопити Лиман відносно швидко, як це було із Сіверськом. Однак ці надії мають вагомо зростаючий шанс розтанути, майже «симетрично» із все більшим затягуванням боїв в тактичній зоні поблизу Лиману.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти штурм наступ армія війна військові ЗСУ Лиман

