Наступ на Гуляйполе: чи вдасться росіянам просунутися?

Короткий аналіз подій на Гуляйпільському напрямку

5-а ЗВА противника вперто намагається наступати західніше Гуляйполя, в той час, коли на її північному фланзі (смуга 36-ї ЗВА), очевидно, відбуваються події, які цьому явно не сприяють.

Передові контратакуючі піхотні групи ЗСУ знаходяться вже у 6.7 км від дороги Гуляйполе – Велика Новосілка. У той же час, передові підрозділи 127-ї мсд, 57-ї та 60-ї омсбр російської 5-ї ЗВА вперто намагаються просунутись на Верхню Терсу та Гуляйпільське. Більше того, судячи зі всього, у смугу 5-ї ЗВА потягнулися й підрозділи 38-ї омсбр зі складу 35-ї ЗВА.

Командування противника активно використовує дороги Пологи – Дорожнянка – Гуляйполе та Хліборобне – Марфопіль – Гуляйполе для підвозу предметів МТЗ й маневру силами та засобами на суміжному фланзі ГВ «Восток» та «Днепр». Думаю, найближчим часом, 76-а дшд противника спробує різко наростити свою активізацію по рубежу Мала Токмачка – Мирне.

Наскільки я розумію, російське командування обрало «синицю у руці, а не журавля у небі». Охоплення Оріхівського району оборони ЗСУ воно спробує здійснити «по малому колу» – пробитися у «трикутник» Омельник – Єгорівка – Червона Криниця, замість глибокого оперативного прориву до річки Верхня Терсянка.

Ну, в принципі, цілком логічне рішення, особливо зважаючи на той факт, що наступати далі на широкому фронті у операційній зоні ГВ «Восток» російське командування, очевидно, без перегрупування додаткових сил й засобів у смуги своїх 36-ї та 5-ї ЗВА, вже навряд чи спроможне. Доводиться концентрувати ті сили, що є, на найбільш «перспективних» ділянках та напрямках.

Проблема полягає в тому, що в оперативному сенсі це рішення явно дуже погано узгоджується із подіями у смузі 58-ї ЗВА (ГВ «Днепр»), яка за підтримки 7-ї дшд намагається прорватися на рубіж оборони ЗСУ по річці Конка (на ділянці від Малокатеринівки до Комишувахи). Там російський наступ також пригальмував.

Все це приведе до того, що якщо росіяни й вийдуть у намічені ними райони (що, на даний момент, поки виглядає достатньо гіпотетично), то зроблять це не узгоджено та врізнобіч.

Неодночасний вихід російських УВ «Днепр» та «Восток» на фланги Оріхівського району оборони ЗСУ може призвести до того, що українське командування отримає можливість контратакувати їх по черзі, при цьому економлячи власні сили та засоби.

Той факт, що ЗСУ спромоглися вже організувати одночасні достатньо ефективні у тактичному сенсі контратаки на флангах обох наступаючих російських угрупувань, свідчить, що такі можливості у ЗСУ на Запорізькому напрямку цілком присутні.