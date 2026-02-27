Головна Думки вголос Костянтин Машовець
search button user button menu button
Костянтин Машовець Координатор групи «Інформаційний спротив»

Наступ на Гуляйполе: чи вдасться росіянам просунутися?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни намагаються просунутися до Гуляйполя. Огляд фронту
фото: zsu.gov.ua

Короткий аналіз подій на Гуляйпільському напрямку

5-а ЗВА противника вперто намагається наступати західніше Гуляйполя, в той час, коли на її північному фланзі (смуга 36-ї ЗВА), очевидно, відбуваються події, які цьому явно не сприяють.

Передові контратакуючі піхотні групи ЗСУ знаходяться вже у 6.7 км від дороги Гуляйполе – Велика Новосілка. У той же час, передові підрозділи 127-ї мсд, 57-ї та 60-ї омсбр російської 5-ї ЗВА вперто намагаються просунутись на Верхню Терсу та Гуляйпільське. Більше того, судячи зі всього, у смугу 5-ї ЗВА потягнулися й підрозділи 38-ї омсбр зі складу 35-ї ЗВА.

Командування противника активно використовує дороги Пологи – Дорожнянка – Гуляйполе та Хліборобне – Марфопіль – Гуляйполе для підвозу предметів МТЗ й маневру силами та засобами на суміжному фланзі ГВ «Восток» та «Днепр». Думаю, найближчим часом, 76-а дшд противника спробує різко наростити свою активізацію по рубежу Мала Токмачка – Мирне.

Наскільки я розумію, російське командування обрало «синицю у руці, а не журавля у небі». Охоплення Оріхівського району оборони ЗСУ воно спробує здійснити «по малому колу» – пробитися у «трикутник» Омельник – Єгорівка – Червона Криниця, замість глибокого оперативного прориву до річки Верхня Терсянка.

Ну, в принципі, цілком логічне рішення, особливо зважаючи на той факт, що наступати далі на широкому фронті у операційній зоні ГВ «Восток» російське командування, очевидно, без перегрупування додаткових сил й засобів у смуги своїх 36-ї та 5-ї ЗВА, вже навряд чи спроможне. Доводиться концентрувати ті сили, що є, на найбільш «перспективних» ділянках та напрямках.

Проблема полягає в тому, що в оперативному сенсі це рішення явно дуже погано узгоджується із подіями у смузі 58-ї ЗВА (ГВ «Днепр»), яка за підтримки 7-ї дшд намагається прорватися на рубіж оборони ЗСУ по річці Конка (на ділянці від Малокатеринівки до Комишувахи). Там російський наступ також пригальмував.

Все це приведе до того, що якщо росіяни й вийдуть у намічені ними райони (що, на даний момент, поки виглядає достатньо гіпотетично), то зроблять це не узгоджено та врізнобіч.

Неодночасний вихід російських УВ «Днепр» та «Восток» на фланги Оріхівського району оборони ЗСУ може призвести до того, що українське командування отримає можливість контратакувати їх по черзі, при цьому економлячи власні сили та засоби.

Той факт, що ЗСУ спромоглися вже організувати одночасні достатньо ефективні у тактичному сенсі контратаки на флангах обох наступаючих російських угрупувань, свідчить, що такі можливості у ЗСУ на Запорізькому напрямку цілком присутні. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: наступ росіяни війна росія ЗСУ фронт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
22 лютого, 17:17
Наслідки атаки на американський завод
Росія вдарила по американському заводу на Сумщині: МЗС заявило про економічний терор
22 лютого, 06:50
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
20 лютого, 11:35
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
12 лютого, 02:57
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
10 лютого, 12:52
Українських біженців у Норвегії попереджають про можливе вербування зі сторони РФ
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
6 лютого, 15:23
Нині триває 1444-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 лютого 2026 року
6 лютого, 08:12
Пєсков заявив, що поки не може коментувати, чи діє мораторій на обстріли України
Кремль відмовився коментувати інформацію про енергетичне перемирʼя з Україною
29 сiчня, 13:00
Раніше планових перевірок у гральному бізнесі не було взагалі
Онлайн-казино приготуватися – Агентство «ПлейСіті» розпочало масові перевірки. Є перша жертва
28 сiчня, 10:52

Костянтин Машовець

Наступ на Гуляйполе: чи вдасться росіянам просунутися?
Наступ на Гуляйполе: чи вдасться росіянам просунутися?
Ворог «буксує». Огляд з Гуляйпільського та Запорізького напрямків
Ворог «буксує». Огляд з Гуляйпільського та Запорізького напрямків
Бої за Костянтинівку: як Росія ламає власні плани літнього наступу
Бої за Костянтинівку: як Росія ламає власні плани літнього наступу
Час грає проти Кремля: огляд ситуації на Лиманському напрямку
Час грає проти Кремля: огляд ситуації на Лиманському напрямку
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
Пауза перед штурмом? Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
Пауза перед штурмом? Ворог накопичує сили під Костянтинівкою

Новини

Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua