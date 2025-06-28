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Михайло Басараб Політолог

Плекайте український націоналізм

glavcom.ua
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Фундамент сучасної оборони України
фото: depositphotos.com

У чому Україні пощастило найбільше

Україні пощастило, що непорушним каноном для сучасного правого руху у нас була і залишається спадщина ОУН і УПА з її домінуючою державоцентричністю. Це дуже важливо, оскільки українські праві середовища є основою добровольчого руху зараз.

Без них складно уявити сьогоднішні Сили оборони України. Це було б зовсім інше військо, був би набагато гірший для нас перебіг війни, була б абсолютна інша ситуація у країні.

Найважливіший момент полягає у тому, що у класичному українському націоналізмі беззаперечно домінує державницька, а не субкультурна спрямованість. Це головна його особливість. Надпотужний державницький орієнтир відкидає або на старті маргіналізує різнопланові «єресі» у правих колах.

У цьому сенсі ми вигідно відрізняємося від багатьох інших суспільств західної цивілізації, де сучасні праві часто є саме субкультурним і далеко не завжди державницьким явищем. Вони часто черпають натхнення або у відверто деструктивних, або в екзотичних джерелах.

Це робить їх значно менш послідовними і передбачуваними. Аж настільки, що часом їх повертає на 180 градусів і надто різко заносить на поворотах. Це все тому, що не існує такого сталого і вивіреного часом стандарту, який є в українських правих.

Саме тому «еластичні» західні праві є надзвичайно комфортним середовищем для впливу російських спецслужб. Такими правими легко маніпулювати. Настільки, що багато хто з них абсолютно без докорів сумління готовий поклонятися відкритому сталіністу і адепту комуністичного Совка Путіну. Абсурд, але факт.

Наших правих також «кидало» б так само, якби в історії України не сталося ОУН і УПА. Без їхнього вчення, досвіду і безумовного авторитету, значна частина українських правих абсолютно спокійно єдналася б з російськими правими навіть сьогодні. І вони б знайшли основу на полі спільних субкультурних символів.

І я впевнений, що російські спецслужби мріють про таку можливість. З високою ймовірністю у них би це вийшло, якби не одне велике Але. І це Але – класичний український націоналізм з його чітким державницьким орієнтиром.

Плекайте класичний український націоналізм, бо він основа Держави.

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Джерело
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Теги: Україна війна націоналісти

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Михайло Басараб

Плекайте український націоналізм
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