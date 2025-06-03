Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді

Порошенки ділили майно, але затія обернулася крахом: деталі

Марина Порошенко, дружина експрезидента Петра Порошенка, на якого були накладені санкції, намагалася в судах врятувати найцінніші активи. «Главком» розкриває подробиці гучної цивільної справи про поділ майна подружжя.

Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року дружина експрезидента пішла до Крижопільського районного суду Вінницької області, сподіваючись розділити спільне нажите майно з чоловіком загальною вартістю 17,1 млрд. грн. За інформацією «Главкома», за собою Марина Порошенко мала намір закріпити найцінніше майно, яке приносить стабільний значний дохід. Зокрема мова у позові йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Колишня перша леді також претендувала на мільйони чоловіка, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і «РВС Банку»

Натомість за Петром Порошенком (про що було вказано у позові про поділ майна подружжя) залишалися: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску; напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску; автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску; 93,93% частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Екран» (за даними аналітичної системи Youcontrol, з лютого 2016 року це підприємство перебуває у стані припинення); невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн; 3,19 млрд грн готівки.

Також колишньому президенту повинні перепасти 43 картини і скульптура довгоного слона Сальвадора Далі (її у 2012 року Петро Порошенку придбав за $338,5 тис. на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку). Вартість вищеперелічених творів мистецтва на дату позову Марини Порошенко складала 100,4 млн євро (понад 4,5 млрд грн)!

У підсумку Крижопільський районний суд ухвалив неочікуване рішення для позивачки та її чоловіка: закрив провадження в справі за відсутності предмета спору. Феміда зазначила: згідно зі статею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.

Крім цього, у позовній заяві, як сказано в судовій ухвалі, Марина Порошенко просила Феміду залишити у спільній сумісній власності решту майна подружжя, крім того, яке позивачка хотіла поділити.

Ухвала райсуду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду.

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.