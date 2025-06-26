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Майбутній діалог із Росією. Макрон порадив Європі задуматися

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Майбутній діалог із Росією. Макрон порадив Європі задуматися
Французький президент наголосив, що російська загроза є реальною
скріншот з відео

Президент Франції: «Усі ми повинні визначити, якою мірою ми готові захищати себе і на яких умовах вести діалог з Росією»

Країнам Європи вже зараз потрібно визначитися з умовами для відновлення контактів із Росією у майбутньому. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО у Гаазі. Як повідомляє «Главком», його виступ транслював телеканал France24.

«Усі ми повинні визначити, якою мірою ми готові захищати себе і на яких умовах вести діалог з Росією про обмеження озброєнь і відновлення довіри. Думати про це треба вже зараз, щоб ми могли досягти більшого відчуття безпеки», – пояснив французький президент.

За словами Макрона, між європейськими країнами не повинно бути жодних комерційних воєн. А боротьба з Росією вимагатиме єдності та спільних зусиль.

Французький президент наголосив, що російська загроза є реальною. Він нагадав, що війна РФ проти України – це вже третя війна, яку Росія веде у Європі. «Ця агресія дала нам зрозуміти, що те, що ми робимо, є нелогічним. Тому ми переозброюємося», – додав Еммануель Макрон.

Як стало відомо, президент України Володимир Зеленський на полях Саміту НАТО зустрівся з очільником Франції Еммануелем Макроном, «щоб скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію».

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сказала президенту США Дональду Трампу, що він має проявити рішучість щодо війни в Україні. На полях саміту НАТО у Гаазі відбулась зустріч Мелоні з Трампом. Під час розмови Мелоні наголосила, що Трамп має проявити рішучість до війни в Україні, яку продемонструвала Америка щодо Ірану.

Нагадаємо, 24-25 червня у нідерландському місті Гаага пройшов саміт НАТО. Численні заяви від світових лідерів вже пролунали на підтримку України. Водночас Bloomberg пише, що в офіційній заяві за підсумками саміту згадки про Росію були ретельно вивірені. Зазначається, що деякі країни хотіли прямо вказати, що Росія виступає державою агресоркою, «що ніколи не мало б успіху». Тобто більшість країн не підтримали б цього, і що б означало неминучість до більш рішучих дій або тиску щодо РФ.

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Теги: НАТО саміт війна Франція агресія Еммануель Макрон президент

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