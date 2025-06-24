Під час російського масованого обстрілу у Києві загинула молода пара з Житомирщини

Володимир Мосєйчук та Анна Павлік знайшли своє кохання у одному зі столичних офісів

Молода пара жила у столичному будинку, який у ніч на 23 червня зруйнували окупанти

У Києві 23 червня внаслідок комбінованого російського удару по житловій п’ятиповерхівці на Сирці у Шевченківському районі загинула пара з Житомирщини – Володимир Мосєйчук та Анна Павлік. Про це повідомляє «Главком»

Працівники компанії Dormeo, де подружжя познайомилося, поділилися спогадами про загиблих.

«Володимир був серцем команди – добрим, турботливим, завжди готовим допомогти. Він вмів створити атмосферу підтримки та довіри навколо себе. Саме тут, у компанії, він зустрів своє кохання – Анну», – йдеться у дописі.

Володимир народився у селищі Нові Білокоровичі на Житомирщині фото: Dormeo Україна/Facebook

За інформацією з соцмереж Володимира, він народився у селищі Нові Білокоровичі на Житомирщині, а навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Чоловік приєднався до команди компанії Dormeo у січні 2016 року ще студентом, пройшовши шлях від комерційного агента до керівника відділу з колективом понад 50 людей.

Володимир Мосєйчук на футбольному матчі Україна-Португалія на НСК «Олімпійський» у 2019 році фото: Володимир Мосєйчук/Facebook

Анна Павлік закінчила ліцей № 1 Житомира, вступила до університету, а потім також прийшла працювати у Dormeo, де й познайомилася з коханим.

Останнім часом Анна працювала ресерчеркою креативної агенції Havas Media Ukraine фото: Dormeo Україна/Facebook

Колеги пригадують, що дівчина «вміла зігріти кожного, хто опинявся поруч».

«Дівчина була мов промінчик сонця – тепла, усміхнена, щира. Її чарівну усмішку можна й досі побачити на наших сторінках – вона брала участь у фотосесіях компанії, і залишиться в нашій пам’яті назавжди», – зазначили у компанії.

Останнім часом Анна працювала ресерчеркою креативної агенції Havas Media Ukraine, займалася пошуком та відбором резюме.

«Анна була не лише талановитим фахівцем, а й відкритою, світлою людиною, яку щиро любили і цінували в команді. Її загибель – це невимовний біль і шок для всіх, хто її знав», – написали її колеги.

Олександр Нечаєв 23 червня у Facebook повідомив, що Анна Павлік була випускницею житомирського шоу-театру «Клем».

Анна Павлік була випускницею житомирського шоу-театру «Клем» фото: Олександр Нечаєв/Facebook

«Сьогоднішній обстріл забрав життя випускниці шоу-театру «Клем» Анни Павлік та її хлопця Володимира Мосєйчука. Російська ракета влучила в житловий будинок у Києві, обірвавши їхні молоді життя. Світла пам’ять Ані та Володі...Немає слів, щоб висловити весь біль від цієї втрати...», – йдеться в дописі.

Останнім часом Анна працювала ресерчеркою креативної агенції Havas Media Ukraine.

«Анна була не лише талановитим фахівцем, а й відкритою, світлою людиною, яку щиро любили і цінували в команді. Її загибель – це невимовний біль і шок для всіх, хто її знав», – написали її колеги.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ 23 червня в Білій Церкві дрони влучили в приватну клініку в будівлі готелю. Загинула жінка, ще восьмеро людей поранені, серед них — двоє рятувальників. Спалахнула масштабна пожежа, евакуйовано шість тяжкохворих пацієнтів. Пошкоджено десятки будівель, чотири медзаклади та 14 авто. Ударів зазнали також Бориспільський, Бучанський і Вишгородський райони.

У ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.