Росія вкотре намагається розколоти українське суспільство

Пам‘ятайте наше головне завдання на інформаційному фронті: «Закрий пельку Кремлю»

Медведчук знову щось вякнув для російської пропаганди про якесь політичне «двіженіє» за мир. Цей покидьок так само видав, що в Україні багато прихильників цього «двіженія». Азаров днями ще раз бовкнув про якийсь уряд.

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Це означає, що Кремль наполегливо пробує повторити спробу колоти українське суспільство, як це робилося з 2014 року. Дивлячись на боротьбу української нації тепер, можемо стверджувати, що реалізувати задум у них не вийшло. Але багато в чому публічна діяльність проросійської мережі у попередні роки війни мала успіх.

На що важливо звернути увагу зараз. Звичайно ж, на інформаційне поле. Кремлю не вдасться реалізувати задум з насаджуванням в Україні «руху за мир з агресором», якщо у них не буде доступу до засобів поширення інформації на масову аудиторію. Йдеться передусім про телебачення і соціальні мережі. Якщо усі ми разом будемо виловлювати оці «паростки» і нейтралізувати їх на старті, то російський бур‘ян тут не проросте.

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Пам‘ятайте наше головне завдання на інформаційному фронті: «Закрий пельку Кремлю».