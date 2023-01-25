«Руській мір» поштою, або Заява про злочин

Дуже сподіваюсь, що СБУ відповідно відреагує

23 січня президент України ввів у дію ухвалене того ж дня рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти 22 діячів РПЦ – громадян РФ, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мою увагу привернув №4 санкційного списку протоієрєй РПЦ Андрєй Владіміров, означений як письменник. Вирішив пошукати в Інтернеті інформацію про цього невідомого мені колегу.

І таки знайшов. Виявляється, книжку цього члена одіозного Союза пісатєлєй Росії «Ответ священника», видану давно підсанкційним у нас видавництвом «ЕКСМО» вільно поширює в Україні «Лавка Бабуїн».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони там що - зовсім бабуїни? – подумав я і продовжив пошуки. Виявилося, бабуїнів в Україні чимало.

«Зцілення душі. Сповідь» Андрєя Владімірова російською пропонує зареєстрована в Миколаєві компанія «Православные книги почтой».

А в Житомирі українське видання Андрєя Владімірова «Моя перша сповідь» поширює православный (саме так, через ы)магазин «Християнин».

Звісно, цю ж книгу пропонує і православний інтернет-магазин «Ніка», що при Почаївській лаврі: https://pochaevkniga.com.ua/ua/p1678300830-moya-persha-spovid.html

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Бєлгороді-Дністровському «Учебник жизни» московського протоієрея-пісатєля поширює якась фірма Violity.

На цьому я свої пошуки припинив. Дуже сподіваюсь, що їх продовжить СБУ.