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    Думки вголос

    Суспільне... Як знищується національне телерадіомовлення

    Станом на зараз з власного виробництва залишили по суті лише новини та ранкову передачу
    Вже багато написано та сказано з приводу знищення сітки мовлення державних телерадіокомпаній у зв'язку з запровадженням т.зв. «суспільного мовлення». На львівському телебаченні, крім легендарного «Концерту вітань» з ведучими Петром Остапишином і Романом Лемехою, припинено виробництво таких передач : «Політична
    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 19:38
    • Розсилка
    &laquo;Підсумки тижня&raquo; жодного разу за найтемніших часів не здригнулися
    «Підсумки тижня» жодного разу за найтемніших часів не здригнулися

    Станом на зараз з власного виробництва залишили по суті лише новини та ранкову передачу

    Вже багато написано та сказано з приводу знищення сітки мовлення державних телерадіокомпаній у зв'язку з запровадженням т.зв. «суспільного мовлення».

    На львівському телебаченні, крім легендарного «Концерту вітань» з ведучими Петром Остапишином і Романом Лемехою, припинено виробництво таких передач : «Політична шахівниця», «Вечір у Львові», «На часі», «Відкрита студія», «Перегони на ТРК Львів», «Феномен України», «Доступна економіка», «Про Зоо», «Слово», «Уроки», «Життєві істини», «Звитяга», «Блокпост», «Профілі», «Пас», «Подаруй надію», «Сусіди», «Овації», «Мамо, знайди мене», «Цирк».

    Тобто - станом на зараз з власного виробництва залишили по суті лише новини та ранкову передачу. А весь інший контент будуть брати з Києва (просили ми киян про це, чи що ???). Відповідні ж і зміни в штатній структурі - 215 скорочених.

    Найбільшого удару завдано по радіомовленню.

    Ця тема мені близька, бо я - хоч і не Петро Остапишин - упродовж останніх 10 років вів щотижневий політичний огляд у передачі «Підсумки тижня».

    «Підсумки тижня» колектив радіо жартома називав «Підсвинки тижня». Жарти-жартами, а в Жидачеві та Радехові мене впізнавали по голосу - передачу цю транслювали в суботу зранку.

    «Підсвинки» жодного разу за найтемніших часів не здригнулися - ні тоді, коли за нами бігали могильовські мєнти після 9 травня, ні тоді, коли Табачник вилучав наш підручник з історії -мікрофон завжди був вільний.

    Дякую усьому колективу загалом та зокрема харизматичному Володимир Городницький (він там був заступником редактора інформаційного мовлення). На жаль, у мене нині немає політичних важелів, аби відстояти наше львівське радіо, а ті львів'яни у котрих вони точно є (в Києві начебто багато наших земляків при посадах), їм певно байдуже.

    Ще раз дякую за все, «Підсвинки».

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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