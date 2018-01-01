Суспільне... Як знищується національне телерадіомовлення
- Сьогодні, 19:38
-
Розсилка
Станом на зараз з власного виробництва залишили по суті лише новини та ранкову передачу
Вже багато написано та сказано з приводу знищення сітки мовлення державних телерадіокомпаній у зв'язку з запровадженням т.зв. «суспільного мовлення».
На львівському телебаченні, крім легендарного «Концерту вітань» з ведучими Петром Остапишином і Романом Лемехою, припинено виробництво таких передач : «Політична шахівниця», «Вечір у Львові», «На часі», «Відкрита студія», «Перегони на ТРК Львів», «Феномен України», «Доступна економіка», «Про Зоо», «Слово», «Уроки», «Життєві істини», «Звитяга», «Блокпост», «Профілі», «Пас», «Подаруй надію», «Сусіди», «Овації», «Мамо, знайди мене», «Цирк».
Тобто - станом на зараз з власного виробництва залишили по суті лише новини та ранкову передачу. А весь інший контент будуть брати з Києва (просили ми киян про це, чи що ???). Відповідні ж і зміни в штатній структурі - 215 скорочених.
Найбільшого удару завдано по радіомовленню.
Ця тема мені близька, бо я - хоч і не Петро Остапишин - упродовж останніх 10 років вів щотижневий політичний огляд у передачі «Підсумки тижня».
«Підсумки тижня» колектив радіо жартома називав «Підсвинки тижня». Жарти-жартами, а в Жидачеві та Радехові мене впізнавали по голосу - передачу цю транслювали в суботу зранку.
«Підсвинки» жодного разу за найтемніших часів не здригнулися - ні тоді, коли за нами бігали могильовські мєнти після 9 травня, ні тоді, коли Табачник вилучав наш підручник з історії -мікрофон завжди був вільний.
Дякую усьому колективу загалом та зокрема харизматичному Володимир Городницький (він там був заступником редактора інформаційного мовлення). На жаль, у мене нині немає політичних важелів, аби відстояти наше львівське радіо, а ті львів'яни у котрих вони точно є (в Києві начебто багато наших земляків при посадах), їм певно байдуже.
Ще раз дякую за все, «Підсвинки».
Джерело: блог Юрія Михальчишина