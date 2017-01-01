Вони зручно влаштувались: лише замінили Політбюро на олігархів
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Розсилка
...А нам про «самостійну Україну» байку.
А вони зручно влаштувалися.
Перейменували кафедри наукового атеїзму в кафедри релігієзнавства, кафедри наукового комунізму - в кафедри політології, кафедри історії КПРС - в кафедри історії України, обкоми партії--в облдержадміністрації, ЦК компартії - в Адміністрацію президента.
Тільки Верховну Раду не перейменовували - і так добре.
Комсомольці стали банкірами, фарцовщики - бізнесменами.
Тільки олігархи замість Політбюро.
Замість Москви - Вашингтон, Брюссель та Сорос.
Замість першотравневих парадів - гей-паради.
А нам про «самостійну Україну» байку.
Джерело: блог Юрія Михальчишина