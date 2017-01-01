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    Думки вголос

    Вони зручно влаштувались: лише замінили Політбюро на олігархів

    ...А нам про «самостійну Україну» байку.
    А вони зручно влаштувалися. Перейменували кафедри наукового атеїзму в кафедри релігієзнавства, кафедри наукового комунізму - в кафедри політології, кафедри історії КПРС - в кафедри історії України, обкоми партії--в облдержадміністрації, ЦК компартії - в Адміністрацію президента. Тільки Верховну Раду не перейменовували - і так добре. Комсомольці
    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 19:54
    • Розсилка
    Замість першотравневих парадів - гей-паради.
    Замість першотравневих парадів - гей-паради.

    ...А нам про «самостійну Україну» байку.

    А вони зручно влаштувалися.

    Перейменували кафедри наукового атеїзму в кафедри релігієзнавства, кафедри наукового комунізму - в кафедри політології, кафедри історії КПРС - в кафедри історії України, обкоми партії--в облдержадміністрації, ЦК компартії - в Адміністрацію президента.

    Тільки Верховну Раду не перейменовували - і так добре.

    Комсомольці стали банкірами, фарцовщики - бізнесменами.

    Тільки олігархи замість Політбюро.

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    Замість Москви - Вашингтон, Брюссель та Сорос.

    Замість першотравневих парадів - гей-паради.

    А нам про «самостійну Україну» байку.

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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