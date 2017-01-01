Вони зручно влаштувались: лише замінили Політбюро на олігархів

...А нам про «самостійну Україну» байку.

А вони зручно влаштувалися. Перейменували кафедри наукового атеїзму в кафедри релігієзнавства, кафедри наукового комунізму - в кафедри політології, кафедри історії КПРС - в кафедри історії України, обкоми партії--в облдержадміністрації, ЦК компартії - в Адміністрацію президента. Тільки Верховну Раду не перейменовували - і так добре. Комсомольці