Арестович став проросійським?

Бо так випливає з його риторики...

Мої знайомі в Ізраїлі вражені «гастролями» Арестовича. Він проводить зустрічі на які продають квитки. Недешеві. Щоправда, кажуть собі кошти не бере. Фірма – організатор «гастролей» обіцяє перерахувати кошти на закупівлю гуманітарної допомоги для України. Саме так: не військової , а гуманітарної. Ніби-то благородна мета.

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Одне питання ставлять мої знайомі: а він що став проросійським? Бо так випливає з його риторики.

Намагаюся пояснити, що як мені здається влада допомагає йому будувати «проросійський» проєкт, розрахований на колишніх виборців ОПЗЖ. Але це лише припущення.

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Втім, які б політичні цілі не ставили наші співгромадяни, будь-яка антиукраїнська риторика, приниження нашої мови і культури мають негайно зупинятися і владою і правоохоронними органами. Бо саме ця риторика серед іншого спричинила війну.