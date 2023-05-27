Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Арестович став проросійським?

glavcom.ua
Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович
фото з відкритих джерел

Бо так випливає з його риторики...

Мої знайомі в Ізраїлі вражені «гастролями» Арестовича. Він проводить зустрічі на які продають квитки. Недешеві. Щоправда, кажуть собі кошти не бере. Фірма – організатор «гастролей» обіцяє перерахувати кошти на закупівлю гуманітарної допомоги для України. Саме так: не військової , а гуманітарної. Ніби-то благородна мета.

Одне питання ставлять мої знайомі: а він що став проросійським? Бо так випливає з його риторики.

Намагаюся пояснити, що як мені здається влада допомагає йому будувати «проросійський» проєкт, розрахований на колишніх виборців ОПЗЖ. Але це лише припущення.

Втім, які б політичні цілі не ставили наші співгромадяни, будь-яка антиукраїнська риторика, приниження нашої мови і культури мають негайно зупинятися і владою і правоохоронними органами. Бо саме ця риторика серед іншого спричинила війну.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна пропаганда Олексій Арестович

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін разом з головою конституційного суду РФ разом шукали Україну на мапі 17 століття
Путін та історичні карти. Диктатор вкотре зганьбився
24 травня, 10:40
Типовий набір зображень стандартної «ботоферми»
Російська пропаганда через фейсбук шукає невдах по всьому світу. Як саме
25 травня, 16:12
Цивільні українці дуже переживають через майбутній контрнаступ. Колаж: glavcom
«Перегрітий» контрнаступ та емоційні гойдалки. Розмова про інформаційну війну-2023 Інтерв’ю
10 травня, 20:45
Сьогодні вночі ворога атакував ракетами Дніпропетровщину. Постраждали 25 людей. Серед них троє – діти
Нічний ракетний удар – це першотравневий салют нацистської Росії
1 травня, 13:26
Акція «Безсмертного полку» набирала обертів, відколи Росія нападала на Україну у 2014 році
«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк» Пропаганда
8 травня, 12:45
Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков
Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков
2 травня, 12:51
Як же складалася ця «інтимна історія» російського народу?
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами Культурний фронт
24 травня, 21:00
Rонтактні телефони та електронні пошти фонду Арестовича і телеканалу «Канал Центр», пов'язаного з Геннадієм Корбаном, повністю збігаються
Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана
9 травня, 10:56
Пропагандист Геннадій Дубовий пояснив, за що підірвали автомобіль Захара Прилєпіна
«Попіарився та втік»: воєнкор «ДНР» розкрив метод пропаганди Прилєпіна (відео)
8 травня, 10:32

Микола Княжицький

Арестович став проросійським?
Арестович став проросійським?
Про українське зерно, економічні прорахунки і вибори в Польщі
Про українське зерно, економічні прорахунки і вибори в Польщі
Онуфрій вважає себе росіянином по духу, натомість Україна для нього чужа
Онуфрій вважає себе росіянином по духу, натомість Україна для нього чужа
Чому популізм небезпечний. Особливо для України
Чому популізм небезпечний. Особливо для України
Національна безпека – підстава для заборони російської церкви в Україні
Національна безпека – підстава для заборони російської церкви в Україні
Десять ключових запитань митрополиту Онуфрію
Десять ключових запитань митрополиту Онуфрію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
32K
Смертельне ДТП, суддя Тандир та алкоголь. Запрограмована трагедія
19K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
11K
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8544
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
8205
В Україні зафіксували землетрус (мапа)

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакує на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту