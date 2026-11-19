Намагання Путіна знайти в Китаї «нову Ялту» абсолютно наївні й не мають шансів. Вони розбиваються як об історичний досвід, так і об «реалії на землі». І сьогоднішня зустріч у Китаї це повністю засвідчила.

Можливість Ялтинської конференції 1945 року була зумовлена унікальною ситуацією, яка склалася на той момент. Це була зустріч лідерів країн-переможців, які в той момент могли між собою ухвалити будь-яке рішення, і не існувало жодної держави, здатної цьому заперечити. Гітлерівська Німеччина та її союзники вже програли війну. Інші країни Європи та Азії, включно з Китаєм, лише звільнялися від багаторічної окупації та лежали в руїнах.

У всій світовій історії ніколи не було нічого подібного. Завжди існувало декілька «великих держав», з якими доводилося торгуватися й узгоджувати будь-які глобальні рішення. Оскільки у 1945 році таких держав більше не залишилося, ці троє справді могли розподілити світ так, як їм заманеться, і нав’язати свої рішення іншим.

У 2026 році немає нічого навіть близько схожого.

США претендують на особливу роль у Північній півкулі, а також на статус головного торговельного та політичного партнера ЄС. І для цього американцям не потрібно ні з ким домовлятися.

Китай претендує на домінування у Південно-Східній Азії, а також на статус головного торговельного партнера ЄС. Пекін так само не потребує чиєїсь згоди на це.

На що претендує Путін? Росія продовжує висувати територіальні вимоги щодо України, а також ширші вимоги до європейської системи безпеки, які значною мірою повторюють положення російського ультиматуму 2021 року. Водночас перебіг повномасштабної війни засвідчив, що Москва не має достатніх можливостей, аби силою нав’язати Європі та Україні той порядок, на якому наполягає Кремль.

Звідки тут може взятися «нова Ялта»?

У Ялті 1945 року зустрілися лідери країн, які щойно перемогли в жорстокій загарбницькій війні. Там не було Гітлера, Муссоліні чи інших представників країн-агресорів. Натомість у Китаї Путін пропонує фактично продати завершення війни, яку сам і розпочав.

Тож, звісно, це ніяка не нова Ялта.

Путін може скільки завгодно натякати на розподіл цілого світу, але його програма-максимум – розподіл декількох областей Східної України.

Росія – слабка країна із сировинною економікою та знищеним майбутнім. Єдине, чим вона може торгувати, – це власним безумством, відсутністю розуміння цінності людського життя, зокрема власних громадян, і готовністю платити неприйнятну для будь-якого сучасного суспільства ціну за досягнення цілей, яких ніхто у світі не розуміє. Це має більше спільного з умовними Талібаном чи ІДІЛ, ніж зі світовою гегемонією.

Символом окупації Ялти та Криму російська пропаганда зробила Кримський міст. Але через усім відомі обставини цей міст тепер веде в нікуди. І до жодної Ялти ним уже не доїдеш.