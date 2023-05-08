«Попіарився та втік»: воєнкор «ДНР» розкрив метод пропаганди Прилєпіна (відео)

Захар Прилєпін втікав одразу після зйомки відео, а ЗСУ накривали позиції бойовиків

Пропагандист Захар Прилєпін наказував відкривати вогонь за позиціями ЗСУ для зйомок піарних роликів та відеокліпів – за це його і могли підірвати побратими з «ДНР». Таку думку висловив одіозний «воєнкор Новоросії» Геннадій Дубовий.

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Як повідомив Дубовий, Прилєпін спеціально для своїх зйомок викликав вогонь у відповідь з боку українських військових, а потім швидко їхав, залишаючи сидіти під обстрілами місцевих бойовиків. Російська пропаганда потім звинувачувала у всіх обстрілах Україну.

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«Приїждає Прилєпін на позиції і каже: «Ну, що, хлопці, треба постріляти, ролик зняти». Хлопці починають стріляти... Хлопці луплять з гранатометів. Фоміч каже: «Зараз буде через 4-6 хвилин відповідь». Вони приїхали, щоб попіарити Прилєпіна. У цей час Прилєпін, який начепив собі майора, не бувши в жодному бою, стрибнув в машину і упетляв», – заявив Дубовий.

Дубовий обурюється, що «ДНР» для Прилєпіна – це «піар-зоопарк». Ймовірно, за ці «донецькі ролики» Прилепіна й підірвали побратими з «ДНР», каже пропагандист Дубовий, тому що поведінка Прилєіпина «усім просто набридла».

Нагадаємо, 7 травня у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За різними даними з російських джерел, у Прилєпіна важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг. Його забрали до лікарні медичним гелікоптером. Служба безпеки України у відповідь на запит «Главкома» прокоментувала підрив автівки російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

До слова, пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе.