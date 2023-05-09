Головна Країна Політика
search button user button menu button

Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана
Rонтактні телефони та електронні пошти фонду Арестовича і телеканалу «Канал Центр», пов'язаного з Геннадієм Корбаном, повністю збігаються
фото з Facebook Олексія Арестовича

Громадську організацію зареєстровано після того, як Олексій Арестович зі скандалом покинув Офіс президента

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заснував громадську організацію «Фонд стратегічних ініціатив Олексія Арестовича». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані пошукового ресурсу Youcontrol.

Датою реєстрації громадської організації вказано 15 лютого 2023 року.

Окрім Арестовича, зазначено ще одного співзасновника, мешканця Кременчука Полтавської області Миколу Фельдмана. Цей чоловік є співвласником разом із ексзаступником голови Дніпропетровської ОДА Геннадієм Корбаном фірми «Національний брокерський дім».

Зліва направо: Микола Фельдман і Геннадій Корбан
Зліва направо: Микола Фельдман і Геннадій Корбан
колаж: glavcom.ua

Як стверджували ЗМІ, Фельдман створив для Корбана телеканал «Канал Центр», який має ліцензію на мовлення. Пропискою телеканалу вказана вул. Старокозацька, 40-Б у Дніпрі. Цей будинок належить фірмам, підконтрольним Геннадію Корбану.

Що цікаво: контактні телефони та електронні пошти фонду Арестовича і телеканалу «Канал Центр» повністю збігаються.

Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана фото 1
дані Youcontrol
Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана фото 2
дані Youcontrol

Крім цього, Микола Фельдман є головою Полтавської облорганізації партії «Пропозиція», більш відомої як «партії мерів».

Як повідомляв «Главком», 17 січня 2023 року радника Офісу президента Олексія Арестовича було звільнено із займаної посади на фоні великого скандалу. Напередодні він заявив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Читайте також: Олексій Арестович і Остап Бендер. Є одна відмінність
Теги: Олексій Арестович Геннадій Корбан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікторія Сюмар: Партія Порошенка нічого не гойдає
Вікторія Сюмар: Партія Порошенка нічого не гойдає Інтерв’ю
5 травня, 10:10
Арестович обізвав київських студентів, які відмовилися слухати його лекцію, чм*шниками
Арестович обізвав київських студентів, які відмовилися слухати його лекцію, чм*шниками
12 квiтня, 15:41
Велика людина. Арестович показав родича, який може безкарно бурчати на всю родину
Велика людина. Арестович показав родича, який може безкарно бурчати на всю родину
24 квiтня, 17:46
Скріншот відео
Скоро вже буде наступ. Гуморист «Кварталу» Великий показав пародію на Зеленського
17 квiтня, 15:38
Який ще тобі подарунок? Арестович привітав дружину з днем народження
Який ще тобі подарунок? Арестович привітав дружину з днем народження
14 квiтня, 23:49
Український виш відмовився від лекції Олексія Арестовича
Київський виш скасував лекцію Арестовича: що трапилося
10 квiтня, 10:23

Політика

Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана
Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
Понад 170 тис. кв. км України – заміновані: звернення Зеленського (відео)
Понад 170 тис. кв. км України – заміновані: звернення Зеленського (відео)
Зеленський пояснив, чому українці 9 травня святкуватимуть День Європи
Зеленський пояснив, чому українці 9 травня святкуватимуть День Європи
Єврокомісія анонсувала візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 9 травня 
Єврокомісія анонсувала візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 9 травня 
Подолання наслідків атак та ситуацію на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Подолання наслідків атак та ситуацію на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
14K
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
13K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
11K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
9975
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
9636
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту