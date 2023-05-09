Співзасновником фонду Арестовича став бізнес-партнер Корбана

Rонтактні телефони та електронні пошти фонду Арестовича і телеканалу «Канал Центр», пов'язаного з Геннадієм Корбаном, повністю збігаються

Громадську організацію зареєстровано після того, як Олексій Арестович зі скандалом покинув Офіс президента

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заснував громадську організацію «Фонд стратегічних ініціатив Олексія Арестовича». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані пошукового ресурсу Youcontrol.

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Датою реєстрації громадської організації вказано 15 лютого 2023 року.

Окрім Арестовича, зазначено ще одного співзасновника, мешканця Кременчука Полтавської області Миколу Фельдмана. Цей чоловік є співвласником разом із ексзаступником голови Дніпропетровської ОДА Геннадієм Корбаном фірми «Національний брокерський дім».

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Зліва направо: Микола Фельдман і Геннадій Корбан колаж: glavcom.ua

Як стверджували ЗМІ, Фельдман створив для Корбана телеканал «Канал Центр», який має ліцензію на мовлення. Пропискою телеканалу вказана вул. Старокозацька, 40-Б у Дніпрі. Цей будинок належить фірмам, підконтрольним Геннадію Корбану.

Що цікаво: контактні телефони та електронні пошти фонду Арестовича і телеканалу «Канал Центр» повністю збігаються.

дані Youcontrol

дані Youcontrol

Крім цього, Микола Фельдман є головою Полтавської облорганізації партії «Пропозиція», більш відомої як «партії мерів».

Як повідомляв «Главком», 17 січня 2023 року радника Офісу президента Олексія Арестовича було звільнено із займаної посади на фоні великого скандалу. Напередодні він заявив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО.

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Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.