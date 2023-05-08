«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк»

Кремль недаремно заборонив традиційну пропагандистську акцію до 9 Травня

Кремль відмовився від проведення публічних заходів в рамках акції «Безсмертний полк». Також, на відміну від минулого року, путінський режим вже не зараховує до «Безсмертного полку» вбитих учасників так званої «СВО». Принаймні в анонсах на цьому не наголошується. Чому була скасована хода, а меморіальний «полк» не захистив саму Росію від рашизму – аналізує Центр стратегічних комунікацій.

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Скасування маніфестацій задовго до появи кадрів безпілотника над Кремлем викликало у росіян питання: чому відмовилися від ходи з фотографіями? Попри державну «обязаловку» і профанацію з проплаченими учасниками, все ж ця акція користувалася в Росії підтримкою. Пам’ять про родича, найчастіше учасника «Великої Вітчизняної», яка є частиною родинних історій, викликала особливі емоції під час масової акції, і це дещо олюднювало штамповану пропаганду побєдобєсія.

Акція «Безсмертного полку» набирала обертів, відколи Росія нападала на Україну в 2014 році. Пропагандистський ресурс kp.ru повідомляє, що в 2013 році акція проходила в 120 російських містах, у 2014 – вже у 500, у 2015 – в 1150.

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Минулого року, попри провал плану швидкого захоплення України, маніфестація відбулася. У центрі Москви прапорів Росії було стільки ж, скільки і червоних прапорів СРСР, які навесні 2022 року росіяни використовували як елемент пропаганди у війні з Україною.

На мітингу поруч із Путіним тоді йшов бойовик із «ДНР» Артем Жога. Він ніс фотографію свого сина Володимира, ліквідованого 5 березня під Волновахою в ході повномасштабного вторгнення в Україну. Російські ЗМІ цитували слова бойовика, який сказав, що отримав велике задоволення від зустрічі з Путіним під час вручення нагороди. Пропаганда таким чином на символічному рівні прирівняла ветеранів Другої світової із російськими загарбниками в Україні, а свою агресію – із війною з нацизмом.

Артем Жога (ліворуч) разом із Путіним на акції «Безсмертний полк» у 2022 році

Після того, як цьогорічна хода була скасована, британська розвідка припустила, що таким чином Кремль хоче уникнути розголосу щодо втрат у сучасній війні. Як зазначали аналітики CSIS, Кремль втратив у ній більше загиблими, ніж у всіх своїх війнах після Другої світової війни разом узятих.

Дійсно, не виключено, що в окремих російських містах, які зазнали найбільших втрат, масове зібрання людей з портретами дало б привід для небезпечних для путінського режиму висновків.

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Олексій Копитько, радник міністра оборони України, наводить статистику загиблих росіян, імена яких вдалося встановити: «Професійні частини із цих (західно-російських – ред.) регіонів були розгромлені та не можуть відновитися. Втрати з Тули, Костроми, Рязані, Калінінграда, Пскова практично завмерли в районі 150-200 осіб. Це – публічні втрати десанту та морської піхоти, яких наші «покришили» у першій половині 2022 року. Внаслідок чого у вказаних містах стався локальний шок, від якого вони досі не оговталися. Росвлада недаремно заборонила акцію «Безсмертний полк». …Може вилізти те, що потім не сховаєш».

У Росії викинули на смітник фото ліквідованих в Україні окупантів фото з відкритих джерел

На маніфестації учасники акції з фотографіями своїх родичів, загиблих в «СВО», могли б ділитися з журналістами подробицями, які режим волів би залишити в таємниці.

Ще однією причиною скасування маніфестації могло стати те, що Кремль боїться, що на акцію по всій Росії навпаки вийде помітно менше людей, ніж минулого року. Такий наочний спад патріотичної активності, на який міг вплинути рік війни та оголошення мобілізації, став би індикатором того, що підтримка війни серед мас починає спадати. Також довелося б вдаватися до симуляції мітингів на новоокупованих територіях, де б навряд чи вдалося зігнати достатню кількість українців для пропагандистської картинки.

У Кремлі могли злякатися і можливих антивоєнних акцій під час ходи, які б стали інформаційним приводом та привернули увагу до того, що в Росії накопичилося незадоволення війною.

Тож в підсумку режим запропонував провести акцію в форматі виставлення фото ветерана «Великої Вітчизняної» на вікні автомобіля. Також організатори пропонують інші активності: стіни пам’яті з фото родичів в інтернеті, бейджі та онлайн флешмоби з ними.

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Росіян, які вже звикли до акції, залишили з тривожним відчуттям та розчаруванням через її скасування. У медіа це виправдовують «терористичною небезпекою» з боку України та необхідністю проявити солідарність з Кримом, де акцію скасували через близькість фронту. Проте, як пише один із залучених до акції сайтів, не всі організатори самі розуміють, чому від неї відмовилися: «Однополчани. Ми отримуємо багато листів із одним запитанням: чому не буде ходи «Безсмертного полку»? Ми не можемо назвати точні причини цього рішення, тим більше, що ми до нього не маємо жодного відношення».

Натомість рашизм продовжує водити свої цинічні «хороводи» світом. «Безсмертний полк» намагаються зробити чимось на кшталт міжнародної акції, яка б проходила в різних країнах світу для просування рашистського порядку денного. Так, наприкінці 2022 року був проведений форум для організаторів мітингів, в якому взяли участь 200 людей з 35 країн.

2 травня акцію провели в Демократичній республіці Конго, де окрім ходи «місцеві музиканти виконали «Катюшу».

Акція «Безсмертний полк» у Демократичній республіці Конго

Цього року, акція проходить також у двох містах Венесуели: в Каракасі – 6 травня та в Баркісімето – 9 травня.

Перемога побєдобєсія

Для росіян День перемоги перетворився в деструктивний культ, який режим зміг використати для розпалювання агресивної війни. Позитивні емоції людей –патріотизм, пам’ять про предків – були перетворені на пропагандистське паливо для українофобії. Хтось каже простіше: «ветерани плюнули б в обличчя тим, хто розв’язав цю війну».

Вже багато було сказано про те, як росіяни були фашизовані режимом, непомітно для них самих, через імперіалізм, культ лідера, скрєпи, культ смерті, віру в світову змову і плекання реваншизму.

Пропаганда створила з Другої світової фентезі, в якому сили добра побороли сили зла. І містичне мислення росіян приєдналося до цієї гри. Так путінізм знайшов джерело, з якого він може черпати мілітаристську енергію: ми – переможці, заплатили велику ціну, а тому маємо право робити, що хочемо. Як і будь-який наркотичний дурман, цей також не може тривати вічно.

На рівні російських еліт вже спостерігається втома та непроговорене усвідомлення того, що агресором цього разу є сама Росія. Міф про радянського воїна-визволителя змінюється на образ російського окупанта, який руйнує мирне життя. Подальше затягування війни Кремлем є нічим іншим, як спроба режиму ціною людських життів врятуватися від відповідальності за злочини, прикриваючись екзистенційною риторикою.

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Послідовне донесення до широких мас росіян того, що вони самі перетворилися на фашистів та нацистів, які заперечують і поневолюють український народ, можливо, все ж змусить і їх поглянути на війну з іншого ракурсу. Також це дозволить розсіяти димову завісу пропаганди, яка вішає ярлик фашистів на українців.

Пропаганда сама починає давати приводи для висновків, що Росія не зможе перемогти у цій війні. Про це свідчить зникнення нормальності в російському тилу – те ж саме скасування ходи «Безсмертного полку», мобілізація, повсюдне риття окопів та повітряні тривоги. Авторитарний путінський режим порушив базову угоду з російським суспільством: пасивність людей в обмін на покровительство влади. Як і раніше, путінізм вимагає від росіян покірності, але вже не дає їм жодних гарантій та впевненості у завтрашньому дні. Дедалі більше росіяни почуватимуться зрадженими і обманутими.

Перемога досягається не лише на полі бою. Не менш важливим є її психологічне сприйняття. А пропагандистський фронт тріщить в Росії так само як і польовий.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки