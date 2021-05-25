  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тетяна Мокріді
рус
    Думки вголос

    Про бабусь у політиці. Реакція на скандал, спровокований Тимофієм Миловановим

    Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов назвав лідерку &laquo;Батьківщини&raquo; Юлію Тимошенко &laquo;бабусею корупції&raquo; - Про бабусь у політиці. Реакція на скандал, спровокований Тимофієм Миловановим
    Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції»

    Біжи Тимофію, біжи...

    Я теж бабуся... І я не буду толерантною сьогодні... і не хочу підбирати слова, бо я ненавиджу ейджизм. Це стосується висловів Тимофія Милованова на адресу Юлії Тимошенко на «Свободі слова» на ICTV. Молодший чоловік в прямому ефірі безсоромно кидає ейджиські фрази ЮВТ.

    По-перше, Юля Володимирівна виглядає значно молодшою за Тимофія. По-друге, значно розумнішою. По-третє, ніякі освіти телепню не допомогли.

    Біжи Тимофію, біжи. Побігай вранці, як ЮВТ, хоч трохи, може пивний живіт спаде і просвітління в голові настане. Коли ж ви почнете дискутувати чітко і фахово? Огидно слухати... Як і дивитися на тих політичних зірок, хто ковтнув це милованівське гівно, і промовчав... під час прямого ефіру. Ви, панове - не еліта...

    А ще в мене таке враження, що Милованов не планує ставати дідусем... Люди, які граються в подібні речі, не розуміють, чим це повертається...

    Ау, Тимофію, Ненсі Пелосі, спікеру палати представників США, 82 роки. Прабабця, так?

    Ми живемо в країні, де жінці вкрай важко зробити кар‘єру. Спочатку вона чує «ти ще надто зелена для таких посад», а потім

    « вам вже більше 45...». А золота середина, зірковий час якось пролітає повз ...

    Я дуже хотіла б аби ми більше розповідали історії вдалих кар‘єр і нових горизонтів жінок 45+. Може серед підписників є айчари, які беруть з задоволенням цю категорію жінок на роботу?

    Джерело: блог Тетяни Мокріді

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: політика скандал жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Кондратюк
    Ігор Кондратюк

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Марина Бондаренко
    Марина Бондаренко

    Блогерка

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Про бабусь у політиці. Реакція на скандал, спровокований Тимофієм Миловановим