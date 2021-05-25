Про бабусь у політиці. Реакція на скандал, спровокований Тимофієм Миловановим

Біжи Тимофію, біжи...

Я теж бабуся... І я не буду толерантною сьогодні... і не хочу підбирати слова, бо я ненавиджу ейджизм. Це стосується висловів Тимофія Милованова на адресу Юлії Тимошенко на «Свободі слова» на ICTV. Молодший чоловік в прямому ефірі безсоромно кидає ейджиські фрази ЮВТ.

По-перше, Юля Володимирівна виглядає значно молодшою за Тимофія. По-друге, значно розумнішою. По-третє, ніякі освіти телепню не допомогли.

Біжи Тимофію, біжи. Побігай вранці, як ЮВТ, хоч трохи, може пивний живіт спаде і просвітління в голові настане. Коли ж ви почнете дискутувати чітко і фахово? Огидно слухати... Як і дивитися на тих політичних зірок, хто ковтнув це милованівське гівно, і промовчав... під час прямого ефіру. Ви, панове - не еліта...

А ще в мене таке враження, що Милованов не планує ставати дідусем... Люди, які граються в подібні речі, не розуміють, чим це повертається...

Ау, Тимофію, Ненсі Пелосі, спікеру палати представників США, 82 роки. Прабабця, так?

Ми живемо в країні, де жінці вкрай важко зробити кар‘єру. Спочатку вона чує «ти ще надто зелена для таких посад», а потім

« вам вже більше 45...». А золота середина, зірковий час якось пролітає повз ...

Я дуже хотіла б аби ми більше розповідали історії вдалих кар‘єр і нових горизонтів жінок 45+. Може серед підписників є айчари, які беруть з задоволенням цю категорію жінок на роботу?

Джерело: блог Тетяни Мокріді

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.