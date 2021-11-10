Криза на кордоні з Польщею. Мігранти пояснили, як вони потрапляють до Білорусі (відео)

Біженці розповіли, що отримали білоруські візи в Туреччині, і їм обіцяли проживання в готелі

У соцмережі ТікТок оприлюднили відео, у якому мігранти розповіли, як потрапили на територію Білорусі. Відео оприлюднив користувач із ніком Кэт Бесс.

На відео зафільмували біженців, які кажуть, що білоруські візи отримали у столиці Туреччини і мають відповідну позначку в паспорті. Також люди розповіли, що платили за отримання візи.

«Я заплатив за кожного з родичів по $2600, – каже один із мігрантів. – Нас тут 12 людей – дві сім'ї. Ця сума – це за візу, страховку і як сказали в компанії – два тижні проживання в готелі. Але на третій день проживання нас виставили на вулицю».

Нагадаємо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Згодом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Уночі 10 листопада кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.