Криза на кордоні з Польщею. Мігранти пояснили, як вони потрапляють до Білорусі (відео)
Міграційна криза на кордоні з ЄС обростає новими подробицями
Біженці розповіли, що отримали білоруські візи в Туреччині, і їм обіцяли проживання в готелі
У соцмережі ТікТок оприлюднили відео, у якому мігранти розповіли, як потрапили на територію Білорусі. Відео оприлюднив користувач із ніком Кэт Бесс.
На відео зафільмували біженців, які кажуть, що білоруські візи отримали у столиці Туреччини і мають відповідну позначку в паспорті. Також люди розповіли, що платили за отримання візи.
«Я заплатив за кожного з родичів по $2600, – каже один із мігрантів. – Нас тут 12 людей – дві сім'ї. Ця сума – це за візу, страховку і як сказали в компанії – два тижні проживання в готелі. Але на третій день проживання нас виставили на вулицю».
@kat_bess
Ответ пользователю @remochki.boоригинальный звук - Кэт Бесс
Нагадаємо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.
Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Згодом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.
Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.
Уночі 10 листопада кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу.
Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.
До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.
Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.