Німеччина: Лукашенко розкручує небезпечну спіраль ескалації

Німеччина обіцяє накласти санкції на усіх, хто бере участь у цілеспрямованому незаконному завезенні мігрантів

ЄС готовий «вжити заходів»

Німеччина підтримує запровадження нових санкцій ЄС щодо Білорусі, заявив чинний міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, звинувативши білоруського правителя Олександра Лукашенка у «безсоромній» експлуатації мігрантів. Про це пише DW.

«Ми накладатимемо санкції на усіх, хто бере участь у цілеспрямованому незаконному завезенні мігрантів», – йдеться у заяві Мааса, поширеній у середу, 10 листопада.

«Лукашенко має зрозуміти, що його розрахунки не працюють», – наголосив глава МЗС Німеччини та додав, що ЄС працюватиме над «продовженням та посиленням санкцій щодо режиму Лукашенка».

«Європейський Союз не можна шантажувати», – зазначив він.

Маас назвав ситуацію у білоруському прикордонні «жахливою» та зазначив, що Лукашенко «розкручує небезпечну спіраль ескалації, з якої немає виходу».

За його словами, ЄС також готовий діяти проти інших країн та авіакомпаній, що беруть участь у транзиті мігрантів.

«Нікому не може бути дозволено безкарно брати участь у нелюдській діяльності Лукашенка», – сказав Маас та попередив, що ЄС готовий «вжити заходів».

До слова, Польща знайшла рішення для повернення нелегальних мігрантів додому.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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