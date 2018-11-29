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    Думки вголос

    Напад на Гриценка: чи є в Одесі українська влада?

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    Напад на Гриценка: чи є в Одесі українська влада?

    В тому, що у окупанта є чіткі плани на Одесу в разі повномасштабної агресії, і вона у нас – слабка ланка, немає сумнівів

    Виникає питання до президента як до гаранта Конституції та ініціатора воєнного стану. Чи влада в Одесі є? Маю на увазі – українська. Є шанс швидко перевірити це. За умовами ВС, задіявши за дорученням президента разом усі наявні/необхідні сили. А поки що – терміново взяти місто під свій особистий контроль як Головнокомандувача. Законних повноважень на це як раз вистачає.

    В тому, що до нападу на Гриценка можуть бути причетні (про) російські структури в нашій країні, чиєю метою є дестабілізація у середині України, – не маю сумнівів. Я просто не бачу в Україні інших інтересантів цього демонстративного злочину проти відомого політика, який бере участь у передвиборчій кампанії.

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    В тому, що у окупанта є чітки плани на Одесу в разі повномасштабної агресії, і вона у нас – слабка ланка, також немає сумнівів. Саме час ввести там тимчасову військову адміністрацію і показати ворогу силу та рішучість держави. Бо це місто, чесно кажучи, давно на це чекає. Я би навіть так сказав – закликає.

    Також вважаю за корисне запезпечити державну охорону усім потенційним учасникам виборів. І я би на їх місці не відмовлявся зі словами, що це буде стеженням. Пане Анатолію та всі інші, будь ласка, не жартуйте з безпекою. Все насправді дуже серйозно. Ви зараз є очевидною метою для росіян. Не перевіряйте – повірте на слово. Переживаю за ваше життя і за Україну. Дякую за увагу.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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