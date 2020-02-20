Венедіктова хоче скасувати амністію для учасників Революції гідності?



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Ірина Венедіктова перебуває на посаді тимчасово виконуючої обов’язки голови Державного бюро розслідування майже два місяці

Очільниця ДБР заявила, що треба ухвалити закон про заочне засудження, а закон про амністію для революціонерів скасувати

Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування злочинів вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках уже прийняв 47 кримінальних провадження від Офісу генерального прокурора. Про це повідомила керівниця Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова в інтерв’ю виданню «Ліга».

У шості роковини розстрілів на Майдані очільниця ДБР заявила, що «з точки зору справедливості» ми повинні пам’ятати не лише про Героїв Небесної сотні, а й силовиків, які загинули у протистоянні з мітингувальниками.

«Було вбито 78 мітингувальників і 13 правоохоронців. З точки зору справедливості, ми мусимо пам’ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав», – зазначила вона.

Також вона зазначила, що, на її думку, існують певні суперечності між законом «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 2014 року та Кримінально-процесуальним кодексом. Слід зазначити, що це той самий закон, скасування якого намагається домогтися соратник Януковича Андрій Портнов.

«Він (закон. – Ред.) перешкоджає об’єктивно нам розслідувати вбивства правоохоронців. Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати. Крім того, ми розробили законопроєкт про заочне засудження, який було направлено всім головам фракцій та Денису Монастирському (голова комітету з питань правоохоронної діяльності. – Ред.). Дуже сподіваємось, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх… Але без цього, повторюсь, рухатися далі (у справах Майдану. – Ред.) неможливо», – заявила Венедіктова.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ДБР затримало колишнього бійця «Омеги» за вбивство учасника Революції гідності.

Представники влади часів президентства Віктора Януковича вважають учасників Революції гідності «міфологізованими і героїзованими жертвами Майдану». Зокрема, колишня міністерка юстиції, екснардепка від Партії регіонів Олена Лукаш та заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов провели так зване розслідування, в якому намагаються нівелювати здобутки Революції гідності, принизити Героїв Небесної сотні і відбилити на цьому фоні силовиків, які розстрілювали мирних людей.

До слова, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.