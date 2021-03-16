Припиняйте паніку! Укроборонпром немає контрактів з РФ

Рішення про припинення співпраці Російської Федерації було прийнято відповідно до указу президента, 27 серпня 2014 року

Припиняйте паніку, немає ніякох зради. Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI) розповсюдив інформацію, що нібито Російська Федерація входить у трійку найбільших покупців українського озброєння.

Це дуже дивні дані, які не просто не відповідають дійсності, а прямо протирічать інформації, якою володіє Концерн.

За інформацією служб Концерну, починаючи з серпня 2014 року підприємствами «Укроборонпрому» не готувався, не підписувався та не виконувався жоден контракт на поставку озброєння та військової техніки на територію Російської Федерації.

Це вже не перший рік, коли SIPRI оприлюднює у своїх дослідженнях недостовірну інформацію. Інститут користується даними, що грунтуються на відкритих джерелах. Проте на підставі яких саме відкритих джерел інформації були сформовані показники SIPRI щодо експорту ОВТ, номенклатури товарів та обсягу їх вартості – інформація відсутня.

До речі, Концерн також входить до складу Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва (МКВТС), утворену за рішенням Ради національної безпеки і оборони України. Це один з ключових органів державного регулювання у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва. І як регулярний представник Концерну у складі МКВТС стверджую, що за весь цей час комісія жодного разу не погоджувала будь-які контракти на поставку озброєння та військової техніки на територію Російської федерації.

Рішення про припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання було ухвалено Указом президента України ще 27 серпня 2014 року, і є обов’язковим для виконання усіма органами виконавчої влади та суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

Офіційна позиція Концерну тут

Джерело: блог Мустафи Найєма

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