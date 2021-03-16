  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мустафа Найєм
рус
    Думки вголос

    Припиняйте паніку! Укроборонпром немає контрактів з РФ

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Припиняйте паніку! Укроборонпром немає контрактів з РФ

    Рішення про припинення співпраці Російської Федерації було прийнято відповідно до указу президента, 27 серпня 2014 року

    Припиняйте паніку, немає ніякох зради. Стокгольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI) розповсюдив інформацію, що нібито Російська Федерація входить у трійку найбільших покупців українського озброєння.

    Це дуже дивні дані, які не просто не відповідають дійсності, а прямо протирічать інформації, якою володіє Концерн.

    За інформацією служб Концерну, починаючи з серпня 2014 року підприємствами «Укроборонпрому» не готувався, не підписувався та не виконувався жоден контракт на поставку озброєння та військової техніки на територію Російської Федерації.

    Це вже не перший рік, коли SIPRI оприлюднює у своїх дослідженнях недостовірну інформацію. Інститут користується даними, що грунтуються на відкритих джерелах. Проте на підставі яких саме відкритих джерел інформації були сформовані показники SIPRI щодо експорту ОВТ, номенклатури товарів та обсягу їх вартості – інформація відсутня.

    До речі, Концерн також входить до складу Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва (МКВТС), утворену за рішенням Ради національної безпеки і оборони України. Це один з ключових органів державного регулювання у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва. І як регулярний представник Концерну у складі МКВТС стверджую, що за весь цей час комісія жодного разу не погоджувала будь-які контракти на поставку озброєння та військової техніки на територію Російської федерації.

    Рішення про припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання було ухвалено Указом президента України ще 27 серпня 2014 року, і є обов’язковим для виконання усіма органами виконавчої влади та суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

    Офіційна позиція Концерну тут

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Укроборонпром озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Тетяна Мокріді
    Тетяна Мокріді

    Політтехнолог

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies