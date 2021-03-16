Російський вертоліт порушив повітряний простір України (відео)

Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України в Сумській області. Про це розповів прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Наразі прикордонники намагаються з'ясувати у росіян обставини такого маневру.

За його даними, наряд прикордонників у Сумській області зафіксував, як російський вертоліт заглибився в повітряний простір України на 50 метрів, після чого розвернувся і покинув територію України.

Про подію також розповів журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні, о 14:05, у районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля) у повітряний простір України залетів російський гелікоптер Мі-8, висота до 100 метрів, курс 90», – повідомив Цаплієнко.

Держприкордонслужба направила лист в прикордонне управління ФСБ Росії в Білгородській і Воронезькій областях про порушення повітряного простору України. У ньому ДПСУ вимагає повідомити про приналежність вертольота і обставини, за яких він залетів у повітряний простір сусідньої держави. Відповідь очікується. Також Прикордонна служба повідомила про ситуацію відповідні міністерства і відомства.