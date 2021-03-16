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    Російський вертоліт порушив повітряний простір України (відео)

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    Вертоліт розгорнувся на глибині 50 метрів над українською територією - Російський вертоліт порушив повітряний простір України (відео)
    Вертоліт розгорнувся на глибині 50 метрів над українською територією

    Прикордонники намагаються з'ясувати у росіян обставини нахабного маневру

    Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України в Сумській області. Про це розповів прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

    Наразі прикордонники намагаються з'ясувати у росіян обставини такого маневру.

    За його даними, наряд прикордонників у Сумській області зафіксував, як російський вертоліт заглибився в повітряний простір України на 50 метрів, після чого розвернувся і покинув територію України.

    Про подію також розповів журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

    «Сьогодні, о 14:05, у районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля) у повітряний простір України залетів російський гелікоптер Мі-8, висота до 100 метрів, курс 90», – повідомив Цаплієнко.

    Держприкордонслужба направила лист в прикордонне управління ФСБ Росії в Білгородській і Воронезькій областях про порушення повітряного простору України. У ньому ДПСУ вимагає повідомити про приналежність вертольота і обставини, за яких він залетів у повітряний простір сусідньої держави. Відповідь очікується. Також Прикордонна служба повідомила про ситуацію відповідні міністерства і відомства.

    Теги: прикордонники Росія Держприкордонслужба агресія Сумщина вертоліт гелікоптер
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