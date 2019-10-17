  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мустафа Найєм

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Сумна шпигунська історія про снаряди для української армії

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Сумна шпигунська історія про снаряди для української армії

    Фігурантами справи є колишній заступник Міністерства економіки України та директор Державного підприємства «Український центр «Безпека»

    Мовою оригіналу

    Невеселая шпионская история, которой уже можно поделиться. В августе 2015 года с территории Российской Федерации в Украину прибыл некий гражданин США, назовем его Чарльз. Американец из России оказался очень любопытным парнем и почему-то активно интересовался планами поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины. В течение короткого времени он установил плотный контакт с украинскими чиновниками и выяснил, что ВСУ остро нуждается в серийном производстве и поставках снарядов 152/155 мм.

    Американец предложил свою помощь, и вскоре между одним из предприятий Концерна «Укрборонпром» - холдингом «Артема» и Государственным предприятием «Український центр «Безпека» был заключен контракт с грифом «секретно» на закупку необходимого оборудования. ДП «Безпека» обеспечивала финансирование и определяла поставщика соответствующей линии, а «Артема» - ее установку и подготовку производства снарядов.

    Оборудование было решено купить у некой американской компании «Gray Fox Logistics», появление которой в этой схеме до сих пор остается загадкой. Получив половину суммы контракта, компания сначала выставили новые, невыгодные украинской стороне условия поставок, а потом и вовсе перестали выходить на связь.

    В результате контракт не выполнен, оборудование не поставлено, а выполнение гособоронзаказа по производству снарядов оказалось на грани срыва.

    Утешительная новость в том, что этой сделкой и непосредственно компанией «Gray Fox Logistics» уже заинтересовались сотрудники Службы безопасности Украины и Федеральное бюро расследований США. Согласно официальным данным реестра судебных решений, расследование проводит главное следственное управление Службы безопасности Украины по факту нанесения ущерба обороноспособности и экономической безопасности Украины.

    Фигурантами дела являются бывший заместитель Министерства экономики Украины и директор Государственного предприятия «Український центр «Безпека».

    На данный момент решением Шевченковского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство следователей СБУ о проведении почерковедческой экспертизы вышеуказанного контракта.

    Тем временем Концерн «Укроборонпром» делает все возможное, чтобы программа подготовки серийного производства нарядов, пусть и с отсрочкой, все же была выполнена. Сейчас между Концерном и новым руководством Министерства экономики проводятся соответствующие консультации.

    Подчеркну, что вся эта информация уже не является секретной. С соответствующим решением суда и фабулой дела можно ознакомиться тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84876411

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ США ЗСУ корупція в Україні Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ