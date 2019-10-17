Сумна шпигунська історія про снаряди для української армії

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

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Фігурантами справи є колишній заступник Міністерства економіки України та директор Державного підприємства «Український центр «Безпека»

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Невеселая шпионская история, которой уже можно поделиться. В августе 2015 года с территории Российской Федерации в Украину прибыл некий гражданин США, назовем его Чарльз. Американец из России оказался очень любопытным парнем и почему-то активно интересовался планами поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины. В течение короткого времени он установил плотный контакт с украинскими чиновниками и выяснил, что ВСУ остро нуждается в серийном производстве и поставках снарядов 152/155 мм.

Американец предложил свою помощь, и вскоре между одним из предприятий Концерна «Укрборонпром» - холдингом «Артема» и Государственным предприятием «Український центр «Безпека» был заключен контракт с грифом «секретно» на закупку необходимого оборудования. ДП «Безпека» обеспечивала финансирование и определяла поставщика соответствующей линии, а «Артема» - ее установку и подготовку производства снарядов.

Оборудование было решено купить у некой американской компании «Gray Fox Logistics», появление которой в этой схеме до сих пор остается загадкой. Получив половину суммы контракта, компания сначала выставили новые, невыгодные украинской стороне условия поставок, а потом и вовсе перестали выходить на связь.

В результате контракт не выполнен, оборудование не поставлено, а выполнение гособоронзаказа по производству снарядов оказалось на грани срыва.

Утешительная новость в том, что этой сделкой и непосредственно компанией «Gray Fox Logistics» уже заинтересовались сотрудники Службы безопасности Украины и Федеральное бюро расследований США. Согласно официальным данным реестра судебных решений, расследование проводит главное следственное управление Службы безопасности Украины по факту нанесения ущерба обороноспособности и экономической безопасности Украины.

Фигурантами дела являются бывший заместитель Министерства экономики Украины и директор Государственного предприятия «Український центр «Безпека».

На данный момент решением Шевченковского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство следователей СБУ о проведении почерковедческой экспертизы вышеуказанного контракта.

Тем временем Концерн «Укроборонпром» делает все возможное, чтобы программа подготовки серийного производства нарядов, пусть и с отсрочкой, все же была выполнена. Сейчас между Концерном и новым руководством Министерства экономики проводятся соответствующие консультации.

Подчеркну, что вся эта информация уже не является секретной. С соответствующим решением суда и фабулой дела можно ознакомиться тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84876411

Джерело: блог Мустафи Найєма

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