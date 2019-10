Помер конгресмен, який ініціював імпічмент Трампа

Конгресмен помер після «тривалого погіршення стану здоров'я»

У США помер керівник комітету з питань нагляду Палати представників Елія Каммінгс, який брав активну участь в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Заяву офісу політика опублікувала журналістка Ен Креймер у Twitter.

Повідомляється, що політик помер на 68 році життя.

«Близько 2.45 у четвер, 17 жовтня 2019 року, конгресмен Елія Каммінгс помер у лікарні імені Джона Хопкінса у зв'язку з тривалим погіршенням стану здоров'я», - йдеться у заяві.

