Помер конгресмен, який ініціював імпічмент Трампа



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Американський конгресмен Елія Каммінгс помер 17 жовтня /Elijah Cummings

Конгресмен помер після «тривалого погіршення стану здоров'я»

У США помер керівник комітету з питань нагляду Палати представників Елія Каммінгс, який брав активну участь в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Заяву офісу політика опублікувала журналістка Ен Креймер у Twitter.

Повідомляється, що політик помер на 68 році життя.

«Близько 2.45 у четвер, 17 жовтня 2019 року, конгресмен Елія Каммінгс помер у лікарні імені Джона Хопкінса у зв'язку з тривалим погіршенням стану здоров'я», - йдеться у заяві.

В офісі політика додали, що більше інформації нададуть пізніше. Як відзначає ABC NEWS, комітет по нагляду Палати представників США від Демократичної партії є одним з трьох в Конгресі, які зараз розглядають питання імпічменту президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.