На Донбасі бойовики все частіше обстрілюють українських захисників з мінометів



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Мобільною групою СЦКК зафіксовано та підтверджено факт здійснення обстрілу бойовиками із застосуванням мінометів Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

За минулу добу зафіксовано 11 фактів застосування противником мінометів

На Донбасі бойовики збільшили інтенсивність застосування мінометів.

Про це у четвер, 17 жовтня, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Так, зокрема, 16 жовтня, після 17.00, НЗФ РФ здійснили обстріли поблизу населених пунктів Піски, Луганське та Водяне, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм (34 міни) та калібру 82 мм (12 мін)», - говориться у повідомленні.

Також 16 жовтня у період з 01.25 до 0140 з боку НЗФ РФ у напрямку Пікузи – Водяне здійснено обстріл мінометом калібру 120 мм східної частини населеного пункту Водяне.

З 12.00 до 16.30 16 жовтня мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області було здійснено фотофіксацію.

«При її здійснені мобільною групою зафіксовано та підтверджено факт здійснення обстрілу із застосуванням мінометів - в східній частині Водяного виявлено одне місце розриву міни 120 мм», - заявили у штабі ООС.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Загалом, як зазначається, по всій лінії розмежування, за минулу добу зафіксовано 11 фактів застосування противником мінометів з загальною витратою 88 мін.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, бойовики на Донбасі 30 разів порушили режим припинення вогню.

Під час обстрілу терористами на Донбасі увечері 16 жовтня загинув матрос Степан Криль із 36-ї бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського.

15 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири отримали поранення, а ще один військовий - бойове травмування.

Пізніше стало відомо, що 15 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Никоненко, яка служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу ЗСУ.