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    Думки вголос

    Власника ZIK, «112 Україна» і NewsOne Козака допитали в справі про фінансування тероризму

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Тарас Козак - Власника ZIK, «112 Україна» і NewsOne Козака допитали в справі про фінансування тероризму
    Тарас Козак

    Раніше дістатися до Козака не могли навіть Матіос і Луценко

    Мовою оригіналу

    Оказывается, так можно было. Владельцу телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne Тарасу Козаку предъявлено подозрение в финансировании терроризма и легализации средств, полученных преступным путем. А нам рассказывали, что без святого духа, джина и марсиан это никак нельзя, даже луценко и матиосу.

    P.S. Сообщают, что будущий подозреваемый поспешил заявить о политических репрессиях, хотя в действительности просто был допрошен.

    P.P.S. Позвонили с одного из сайтов будущего подозреваемого, извинились за ошибку, мол заголовок у них неверный был - подозрения нет, только допрос был. Успокоил, сказал, что никакая это не ошибка, а просто немного поспешили. Очень ждем.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пропаганда тероризм допит Тарас Козак
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