Власника ZIK, «112 Україна» і NewsOne Козака допитали в справі про фінансування тероризму

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Козак

Раніше дістатися до Козака не могли навіть Матіос і Луценко

Мовою оригіналу

Оказывается, так можно было. Владельцу телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne Тарасу Козаку предъявлено подозрение в финансировании терроризма и легализации средств, полученных преступным путем. А нам рассказывали, что без святого духа, джина и марсиан это никак нельзя, даже луценко и матиосу.

P.S. Сообщают, что будущий подозреваемый поспешил заявить о политических репрессиях, хотя в действительности просто был допрошен.

P.P.S. Позвонили с одного из сайтов будущего подозреваемого, извинились за ошибку, мол заголовок у них неверный был - подозрения нет, только допрос был. Успокоил, сказал, что никакая это не ошибка, а просто немного поспешили. Очень ждем.

Джерело: блог Мустафи Найєма

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»