Автоколапс у столиці. Куди рухається Київ?

За 2.5 року в Україну завезли майже 2 млн. євроблях з усієї Європи

Через один тільки Південний міст за добу проходить 110 тисяч авто. При проектному навантаженні в 20 тисяч

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Пробки задолбали по Киеву. Вчера утром играли в теннис на Подоле, один из участников добирался из Белогородки 3 часа.

Понятно, что тут всё до кучи. И заставленные машинами обочины, и ремонты улиц и мостов годами, и застройка центра без ума и без ветрил. Но есть и другой фактор.

Количество машин растёт на глазах. Через один только Южный мост в сутки их проходит 110 тысяч. При проектной нагрузке 20.

За счёт чего оно растёт, понятно. Поискал статистику. Если ей можно верить. В 2017 года в Украину из за рубежа был завезен 1 млн. б/ушных машин. В 2018 году добавилось ещё 500 тысяч, а в 2019 ещё 300. Итого за 2.5 года нам сбросили почти 2 млн. штук ржавого барахла со всей Европы. Вместо которых купили 2 млн. новых. Миллиардов на 30-40 долларов. Для сравнения.

В 2008, самом «жирном» году, когда наши банки выдавали кредиты за полчаса левой ногой, в Украине было продано 620 тысяч новых машин. В 2017 и 2018 - 70 тысяч. В Польше в прошлом году 530 тысяч.

Мораль этого всего? А хрен его знает, нет морали. Но вопрос, куда оно всё движется, и как мы будем передвигаться по городу лет через 5, есть.

Джерело: блог Олександра Деркача

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