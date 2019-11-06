У Києві судитимуть молодика, що «замінував» усі підстанції швидкої допомоги



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Чоловік хотів дезорганізувати діяльність правоохоронних органів столиці

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно 36-річного киянина, який здійснив неправдиве повідомлення про мінування центрів швидкої медичної допомоги у Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Встановлено, що 17 липня 2019 року зловмисник, бажаючи дезорганізувати діяльність правоохоронних органів столиці, зателефонував зі свого мобільного телефону до чергової частини ГУНП у місті Києві та вчинив завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибухів в медичних підстанціях швидкої допомоги в усіх районах Києва», - інформують у прокуратурі.

У ході першочергових слідчих дій зловмисника було затримано та повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 КК України.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Як повідомлялося, нещодавно поліція затримала іноземця, який повідомив про замінування вантажівки на овочевому ринку на вулиці Електротехнічній.

У жовтні у Києві поліцейські затримали чоловіка, який напідпитку «замінував» міст Патона.