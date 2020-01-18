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    Думки вголос

    Болі в спині та шиї - головна причина ранньої непрацездатності в США

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Болі в спині та шиї - головна причина ранньої непрацездатності в США

    Хочу поділитися своїм досвідом

    Мовою оригіналу

    Любопытную статью сегодня прочитал. О болях в пояснице. Как ни странно, в свежем номере The Economist. Хотя и не странно, если разобраться.

    В статье приводятся любопытные цифры. Боли в шее и спине, это сегодня главная причина ранней нетрудоспособности в Америке. Каждый год на борьбу с этим недугом американцы тратят 88 млрд. долл. Для сравнения, на борьбу с онкологическими заболеваниями 115 млрд. Главный вывод, который делается в статье. Тратят бестолку. Потому, что вылечиться от этого нельзя. Можно преодолеть физическими упражнениями.

    Хочу поделиться своим опытом. У меня первые проблемы с поясницей начались лет 35 назад. Лет 5-7 назад я стал вообще жить в полуторамесячном цикле. Ущемление-воспаление-лечение-пару недель передышки и все по новой. Временами из машины по частям выходил. Полная тумбочка вольтаренов-никофлексов и лечебных пластырей. В теннис все время играл в поясе. Понял, что надо что-то делать и так дальше нельзя. Сделал МРТ. Убедившись, что проблем особых нет, начал заниматься физическими упражнениями. Купил небольшой тренажер для гиперэкстензии, половинку мяча BOSU и гимнастический коврик. Занимался дома каждое утро. 4-5 упражнений на растяжку сидя и лежа из йоги. В интернете их полно, подберите для себя. Порядка 300 движений на мяче на пресс и на косые мышцы и примерно 90-100 на гиперэкстензии. На это нужно максимум 15-20 мин. задача - создать мышечный корсет вокруг, который будет поддерживать позвоночник. Параллельно начал ходить на плотный тайский массаж. Но без скручиваний. Раз в неделю.

    Первое улучшение заметил через 3 месяца. Через полгода прекратились боли и воспаления. Прошло 5 лет. Тьфу-тьфу. Играю в теннис 4 раза в неделю. Езжу на лыжах месяц в сезон. Забыл о пояснице. Выбросил все тюбики и пояса.

    Сейчас чуть поменял упражнения. Делаю только растяжку и планку 5 минут. Меньше времени нужно. Очень важная позиция - правильный матрас. Не жалейте денег. Сбережете здоровье. Самый лучший - пружинный на 5 зон жесткости. И ещё купите аппликатор Ляпко. Такой резиновый коврик с металлическими колючками. Почувствовали что-то не то в пояснице, напряжение, или тянет. Вечером полежіте 30 минут перед сном. Сразу снимает.

    Не болейте!

    PS. Я не врач. Поэтому воспринимайте мой рассказ как личный опыт, а не как рецепт.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    здоров'я
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