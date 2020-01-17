«Людина здатна подолати всі виклики». Кличко виступив на антинаркотичному таборі



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Віталій Кличко привітав тих, хто вже позбувся згубної звички та висловив слова підтримки тим наркозалежним, хто вирішив розпочати нове життя

«Найскладніша і найголовніша боротьба завжди - із самим собою...»

Київський міський голова Віталій Кличко виступив перед учасниками 13-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації, який відбувся у столиці.

Столичний мер привітав тих, хто вже позбувся згубної звички та висловив слова підтримки тим наркозалежним, хто вирішив розпочати нове життя.

«Найскладніша і найголовніша боротьба завжди - із самим собою. Але дуже важливо - вірити в себе, в свою мету, наполегливо йти до неї. Всі виклики людина здатна подолати, якщо дуже хотітиме», - наголосив Кличко.

Спілкуючись із учасниками зібрання мер Києва зазначив, що багатьом колишнім наркозалежним довелося фактично починати життя заново. Лікуватися, будувати відносини з рідними та близькими, шукати роботу.

«І ті, хто вже пройшов реабілітацію, і ті, хто тільки зважився на неї — вже молодці. Бо не здаються, вирішивши подолати свою залежність. Так, це великий виклик. Але виклик, що дає нові можливості та нову мотивацію в житті», - заявив мер столиці.

Мер підкреслив, що дуже важливо, що в Україні вже кілька років працює Міжнародна антинаркотична асоціація», яка допомагає отримати шанс на нове життя багатьом наркозалежним українцям.

«Для фахівців і волонтерів цієї організації та їх підопічних боротьба триває... І шанси на перемогу в ній будуть вищими, якщо кожен з нас буде готовим в потрібний момент простягнути руку допомоги й підтримки тим, хто її потребує», - наголосив столичний мер.