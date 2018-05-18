Чому не можна забороняти пальмову олію

Пальмова олія

Після заборони використання пальмової олії споживання молочних продуктів лише зменшиться

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Целый день спрашивают по поводу запрета пальмовых масел в молочных продуктах. Прежде всего давайте определим понятия.

Пальм, как я понимаю, в мире много и не все они вредные. Как и масло из них. Скорее надо вести речь о трансжирах. Это растительные масла, которые методом гидрогенизации переведены из жидкого в пластичное состояние. Пальмовые, оливковые, какие хотите. Это не какая-то нанотехнология, ей уже 200 лет. Ярчайший пример, это знакомый всем с детства маргарин.

Вредны трансжиры или нет. Существуют разные точки зрения. Поскольку мы трансжиры в своей продукции не используем, мне не нужно быть ни их адвокатом, ни прокурором. В интернете масса информации, посмотрите сами. Отмечу только, что в некоторых странах их использование полностью запрещено. В некоторых, ограничивается в процентах и необходимо указывать количество на упаковке. А в некоторых вообще нет никаких ограничений.

Как-то, будучи в Лондоне, зашел в недешевый продовольственный магазин и на полке с маслом насчитал процентов 70 с растительными жирами. Лично я отношусь к этому спокойно. Если эти жиры качественные. И если не есть их ложками. Сам топтал Раму с крекерами в свое время с большим удовольствием. Я и к маслу так же отношусь. Всё хорошо в меру.

Зачем производители замещают одни жиры другими. Есть вопрос цены, есть вопрос ассортимента. Многие из них лучше подходят для кондитерской, например, промышленности. Если замещать молочные жиры дорогими растительными, экономики не будет. Поэтому как правило, замещают более дешевыми. У нас в Украине уже давно действуют нормы, согласно которым, производитель обязан указывать на упаковке наличие в продукте растительных жиров. И в этом случае масло называть не маслом, а спредом, а сыр не сыром, а сырным продуктом. Иначе это будет считаться фальсификатом и криминалом.

Имеют ли продукты с замещенными жирами право на существование. По моему мнению, имеют. Для многих людей вопрос цены очень важен. Продукты с замещенными жирами намного дешевле. Это вопрос и возможностей и персонального выбора человека. Кто-то может позволить себе колбасу за 50 гривен, а кто-то за 200. И не только у нас. Так во всём мире. Если у человека колбасу за 50 забрать, то за 200 он её столько не купить. Он купит больше картошки.

Если какой-то производитель замещает часть молочных жиров растительными, почему нет, если они качественные, а он это делает открыто и в рамках закона, установленного государством. Все разговоры о запрете «пальмовых масел», это обычный популизм. От этого потребление молочных продуктов не увеличится, я в этом уверен. Наоборот. Люди будут покупать их ещё меньше и соответственно, меньше получать белка и других полезных веществ, на которые трансжиры никак не влияют и их не замещают. Нормальный производитель и так никогда не будет производить фальсификат, а не нормальный привезет трансжир контрабасом и будет. Не взирая ни на какие запреты

Джерело: блог Олександра Деркача

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