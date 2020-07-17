Нацбанк різко опустив курс гривні



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Сьогодні долар на 16 копійок дорожче ніж у попередній день

На 17 липня 2020 року Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар, послабивши гривню на 16 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Так, офіційний курс гривні до долара на 17 липня встановлено на рівні 27,2738 гривень за 1 долар (+0,1548 грн). При цьому курс долара на 16 липня становив 27,1190 гривень за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 31,129 грн/євро. На 16 липня курс становив 31,0309 грн/євро.

16 липня в обмінних пунктах України курс долара та євро на продаж різко виріс.

Як повідомлялося, на 16 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 31,0309 грн/євро. На 15 липня курс становив 30,8745 грн/євро.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що до кінця року курс долара в Україні залишиться стабільним.

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