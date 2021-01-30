Німеччина заборонила в'їзд із країн, де поширені мутації коронавірусу

З 30 січня починає діяти заборона на в'їзд з Великої Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії і ПАР

Федеральний уряд Німеччини вирішив ввести жорсткі обмеження на в'їзд до ФРН із країн, де фіксується високий ступінь поширеності мутованих варіантів коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

З 30 січня починає діяти заборона на в'їзд з Великої Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії і ПАР. З 31 січня до списку таких країн і регіонів додадуть Лесото і Есватіні.

Попередньо обмеження будуть діяти до 17 лютого.

Постанова уряду передбачає зокрема, що авіа-, автобусні та залізничні компанії зобов’язані «утриматися від перевезення пасажирів» з цих країн і регіонів. Те ж саме стосується і морських перевізників.

Винятки становитимуть лише особи, які мають право на проживання в Німеччині, а також транзитні пасажири і транспортування товарів.

Також прийняті обмеження не торкнуться перевезення медичного персоналу, негайних медичних поставок і тих, хто подорожує «з невідкладних гуманітарних причин», пояснили в МВС Німеччини.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Вчені лондонського Імперського коледжу дійшли висновку, що нова мутація коронавірусу набагато заразніша, ніж попередня версія вірусу.

Згодом виявили нові штами коронавірусу в ПАР, Бразилії та Німеччини. Вчені припускають, що нові мутації коронавірісу більш заразні, ніж інші варіанти вірусу.