Lucid Air – перший електромобіль, який може перевершити Tesla

Вже за кілька років Lucid Motors збирається випускати по 500 тисяч авто на рік

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Это не новая Тесла. Это Lucid Air первый электромобиль, который может стать покруче Теслы. Разработала его компания Lucid Motors из Калифорнии. 4 модели. Самая дешевая 66 тыс. долл. Топовая – Air Dream Edition, 1080 л.с. будет стоить 161 тыс. долл. и конкурировать с Теслой Модель S и Мерседесом S-класса.

Компания была создана в 2007 году, занималась производством электрических батарей. Её батареи стоят на всех гоночных автомобилях Формулы Е.

В 2016 году решила заняться электромобилями. Пригласив в качестве СЕО Питера Роулинсона, который в Тесле был одним из главных перцев на разработке Модели S. (Поэтому, наверное, в дизайне Air чувствуется волосатая лапа Теслы). Главной изюминкой машины станут батареи. 800 км запаса хода (у Теслы 500 км) и очень быстрая зарядка.

У компании серьезные инвесторы Public Investment Fund of Saudi Arabi, BlackRock, Fidelity Management и другие. Планы большие. Строят завод за 700 млн. в Аризоне.

Первый автомобиль выйдет в этом году. Через несколько лет собираются выпускать по 500 тысяч в год. Машин еще нет, хотя заказы принимаются, но компания уже оценивается в 24 млрд. долл.

Кстати, эксперты считают, что к 2030 году в мире будет около 30 независимых производителей электромобилей.

Джерело: блог Олександра Деркача

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