До місця ДТП викликали рятувальників, щоб вивільнити водія з салону легковика

Легковик їхав на великій швидкості

У столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль Smart на великій швидкості врізався в маршрутку №166. Сила удару легковика була такої сили, що її водія затиснуло в салоні.

Про це повідомив «Київ Оперативний». Аварія сталася в четвер, 4 березня, близько 20:15 на вулиці Білоруській, 34.

З подробиць відомо, що автомобіль Smart їхав на великій швидкості з боку станції метро Лук'янівська. У якийсь момент його руху відразу після проїзду перехрестя з вулицею Довнар-Запольського він виїхав на зустріч і врізався в автобус «Богдан».

Водій Smart після удару виявився затиснутим в салоні. До місця ДТП були викликані рятувальники, щоб деблокувати водія з салону зім'ятого авто. Чоловік сильно постраждав. З травмами ніг його госпіталізували в лікарню. Решта учасників ДТП на щастя, залишилися цілими і неушкодженими.

Нагадуємо, у Білогородці Київської області увечері 3 березня сталася аварія, в якій загинув 14-річний підліток. Родичі та поліція шукають свідків аварії.

Того ж дня, п'яний водій таксі на пішохідному переході збив матір з дитячим візком і намагався втекти з місця інциденту.

Таксі наїхало на жінку, коли вона з дитячою коляскою переходила через дорогу. При ударі жінка встигла відштовхнути коляску на тротуар, але сама зазнала множинних забоїв від удару об капот та об скло машини. Дитина не постраждала.

Як стало відомо раніше, протягом січня цього року патрульні Київщини виявили майже 260 нетверезих водіїв транспортних засобів.