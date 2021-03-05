Під Києвом джип збив дитину на пішохідній «зебрі» (відео)

На момент зіткнення підліток переходив дорогу по регульованому переходу

Травмованого хлопця терміново госпіталізували

У місті Вишневому Київської області позашляховик збив 15-річного підлітка на пішохідному переході. Аварія сталася на перехресті вулиць Європейської та Святошинської.

Зазначається, що на момент зіткнення хлопчик переходив дорогу по регульованому переходу на зелене світло.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

«В результаті аварії підліток отримав відкриті переломи обох ніг та був терміново госпіталізований», – йдеться у повідомленні.

До приїзду швидкої першу допомогу було надано Департаментом охорони.

Нагадаємо, у Білогородці Київської області увечері 3 березня сталася аварія, в якій загинув 14-річний підліток. Розшукуються очевидці автопригоди.

А в центрі Києва водій Mercedes «під кайфом» влаштував ДТП.

Раніше, масштабна аварія трапилася у Києві: легковик вилетів на зупинку з пасажирами.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 1 березня, на автодорозі поблизу міста Стрий Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України Олександра Дубінського. Автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas. Водій та пасажир цього автомобіля отримали травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав.