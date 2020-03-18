Маршрутки чи метро? Потрібно зупиняти терміново все!

Читаю дискусію в фейсбуці з приводу метро

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Одни однозначно за то, чтобы закрыть, другие говорят, нет, надо вначале обеспечить маршрутками. Вставлю свои пять копеек.

От ситуации в Испании, Германии, Италии, нас отделяет в лучшем случае, пара недель. Когда они пройдут, поверьте, у нас с вами будут совсем другие заботы.

Маршрутки и метро ничем друг от друга не отличаются потенциально. По степени опасности. Пока людям надо будет ездить в город, они будут в него ездить.

Надо принимать жесткие меры по закрытию всего.

Кроме продовольственных магазинов и аптек. Включая большинство офисов.

У нас в Киеве нет стратегических заводов непрерывного цикла. Кому нужен персонал, пусть думает, как его доставить. Мы сегодня арендовали автобусы и возим персонал в клинику сами.

Убрав людей с улиц, возможно удастся несколько растянуть срок вхождения в эпидемию и чуть лучше к ней подготовиться.

Джерело: блог Олександра Деркача

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