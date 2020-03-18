  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Деркач
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Маршрутки чи метро? Потрібно зупиняти терміново все!

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Маршрутки чи метро? Потрібно зупиняти терміново все!

    Читаю дискусію в фейсбуці з приводу метро

    Мовою оригіналу

    Одни однозначно за то, чтобы закрыть, другие говорят, нет, надо вначале обеспечить маршрутками. Вставлю свои пять копеек.

    От ситуации в Испании, Германии, Италии, нас отделяет в лучшем случае, пара недель. Когда они пройдут, поверьте, у нас с вами будут совсем другие заботы.

    Маршрутки и метро ничем друг от друга не отличаются потенциально. По степени опасности. Пока людям надо будет ездить в город, они будут в него ездить.

    Надо принимать жесткие меры по закрытию всего.

    Кроме продовольственных магазинов и аптек. Включая большинство офисов.

    У нас в Киеве нет стратегических заводов непрерывного цикла. Кому нужен персонал, пусть думает, как его доставить. Мы сегодня арендовали автобусы и возим персонал в клинику сами.

    Убрав людей с улиц, возможно удастся несколько растянуть срок вхождения в эпидемию и чуть лучше к ней подготовиться.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    здоров'я громадський транспорт метро коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Олександр Деркач
    Олександр Деркач

    Банкір, бізнесмен

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ