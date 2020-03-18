У Порошенка запустили ресурс, який допоможе людям комфортно пережити карантин



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Людям з груп ризику на час карантину краще не виходити з оселі

На сайті можна замовляти ліки чи продукти, або самим запропонувати допомогу

Політсила «Європейська соладірність» запустила сайт, на якому можна розмістити заявку на певну допомогу, або запропонувати свої послуги.

Про це заявив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко на брифінгу.

«Пересування літніх людей має бути максимально обмежені. В той же час ці люди мають купувати собі їжу, ліки. І тут має бути взаємна допомога, солідарність з цими людьми. Давайте на коронавірус відповімо взаємодопомогою і добротою. Тому ми разом з активістом Петром Обуховим створили платформу і назвали її «Солідарність».

Це інтернет-сайт http://v2020.org.ua/ на якому кожна людина може зайти зареєструватися. Там дві групи: ті, хто потребує допомоги, аби хтось просто купив їм їжу і купив їм і приніс під двері чи передав на вулиці. І ті, хто можуть це зробити – волонтери, молоді люди, які мають вільний час і можливість допомогти», – сказав він.

Гончаренко також наголосив, що ця платформа буде використовуватися для допомоги без прямого контакту тим, хто вже захворів, тому що вони мають бути ізольовані вдома.

«Ми хочемо, аби ця платформа використовувалася людьми для того, аби люди бачили, що поруч з ними хтось потребує допомоги. І це може бути не тільки літня людина, це може бути мама з дитиною. Коли мама захворіла, і щоб не розносити хворобу, сидить вдома, але потребує допомоги у придбанні харчів чи ліків. «Ми передбачаємо різні можливості для людей: можна перевести гроші на картку, якщо є така можливість, або люди можуть просто покласти їх в конверт, або покласти під двері. Є різні можливості, але саме головне, аби ми допомогли тим хто цього потребує», – додав політик.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.