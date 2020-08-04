Вакцина від Сovid-19, або Цей дощ надовго

Хто буде перший у черзі?

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Прочитал любопытную статью сегодня в Блумберг. О вакцине от ковида.

Похоже, не так оно все будет быстро, как мы себе думаем. Не 3-4 месяца подождать, а там запустят в производство, и останется только отправить за ней самолет Мрия. Реальность несколько другая. Запустить то запустят, вероятнее всего.

Но кто будет первыми в очереди. На массовую вакцину по прогнозируемой цене 20-30 долларов. Доступную для всех. На сегодня США, Евросоюз, Британия и Япония уже выкупили для своих граждан 1.3 миллиарда доз вакцины, которой пока ещё нет. У тех, кто стоит ближе всех к ее промышленному производству. У AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, Pfizer и других крупнейших мировых фармацевтических компаний.

Это вся их программа производства до конца 2021 года. Да, будет у Китая, наверняка. Для себя. Русские скорее всего тоже разработают. Или украдут у кого-то. Тоже для себя. Всемирная организация здравоохранения сейчас пытается организовать какой-то фонд для стран второго, третьего эшелона, у которых нет денег и нет возможностей сделать свою, но это будут не миллиарды. В лучшем случае, несколько сотен миллионов доз.

Поэтому, «цей дощ надовго». Надо надеяться на лучшее, но свою жизнь и свой бизнес лучше планировать, исходя из этого факта.

Джерело: блог Олександра Деркача

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