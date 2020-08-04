  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Деркач
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Вакцина від Сovid-19, або Цей дощ надовго

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Вакцина від Сovid-19, або Цей дощ надовго

    Хто буде перший у черзі?

    Мовою оригіналу

    Прочитал любопытную статью сегодня в Блумберг. О вакцине от ковида.

    Похоже, не так оно все будет быстро, как мы себе думаем. Не 3-4 месяца подождать, а там запустят в производство, и останется только отправить за ней самолет Мрия. Реальность несколько другая. Запустить то запустят, вероятнее всего.

    Но кто будет первыми в очереди. На массовую вакцину по прогнозируемой цене 20-30 долларов. Доступную для всех. На сегодня США, Евросоюз, Британия и Япония уже выкупили для своих граждан 1.3 миллиарда доз вакцины, которой пока ещё нет. У тех, кто стоит ближе всех к ее промышленному производству. У AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, Pfizer и других крупнейших мировых фармацевтических компаний.

    Это вся их программа производства до конца 2021 года. Да, будет у Китая, наверняка. Для себя. Русские скорее всего тоже разработают. Или украдут у кого-то. Тоже для себя. Всемирная организация здравоохранения сейчас пытается организовать какой-то фонд для стран второго, третьего эшелона, у которых нет денег и нет возможностей сделать свою, но это будут не миллиарды. В лучшем случае, несколько сотен миллионов доз.

    Поэтому, «цей дощ надовго». Надо надеяться на лучшее, но свою жизнь и свой бизнес лучше планировать, исходя из этого факта.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    здоров'я вакцинація ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ