Названо регіон, де захворюваність на Covid-19 вп'ятеро перевищила середню по Україні



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Станом на 3 серпня інтенсивний показник захворюваності на Covid-19 на Тернопільщині становить 298 випадків на 100 тис. населення

У Монастириському районі рівень захворюваності на коронавірус складає 983 випадки на 100 тис. населення

У Монастириському районі Тернопільщини рівень захворюваності на коронавірус складає 983 випадки на 100 тис. населення.

Про це повідомив у Facebook голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Труш зазначив, що в середньому по Україні цей показник складає 189,5 хворих на 100 тис. населення

Загалом по області, за даними Тернопільського обласного лабораторного центру, станом на 3 серпня інтенсивний показник захворюваності становить 298 випадків на 100 тис. населення. Крім Монастириського району, рівень захворюваності перевищує обласний у Кременецькому (670 вип.), Шумському (691 вип.), Лановецькому (445 вип.), Тернопільському (310 вип.) районах та у Тернополі (378,9 вип.).

За останній тиждень найбільше випадків інфікування на Covid-19 зареєстровано у Бережанському, Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському районах та Тернополі.

Продовжують хворіти 1256 осіб. З них 167 перебувають на стаціонарному лікуванні. 38 пацієнтів – у важкому стані.

Найбільше заповнені Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Збаразька, Чортківська та Монастириська райлікарні, а також обласний фтизіопульмонологічний центр.

Завантаженість ліжок становить 36,9%.

Як повідомлялося, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.

До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.