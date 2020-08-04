У Сумах пологовий будинок закрили на карантин через коронавірус у медиків
Пологовий будинок Пресвятої Діви Марії у Сумах закрили на карантин на два тижні
Під час позапланового обстеження співробітників пологового у чотирьох медиків підтвердили коронавірус
У Сумах пологовий будинок Пресвятої Діви Марії закрили на карантин на два тижні через підтвердження коронавірусу у медиків.
Про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.
У відомстві заявили, що під час позапланового обстеження співробітників у чотирьох медиків підтвердили коронавірус - вони направлені на лікування, а 12 контактних співробітників – на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під контролем лікарів.
Джерелом інфекції стала пацієнтка, у якої виявили коронавірус.
У зв'язку з ситуацією на два тижні буде припинена госпіталізація вагітних й породіль у відділення патології вагітних та акушерське відділення.
Станом на понеділок, 3 серпня в Сумській області всього підтвердили 541 випадок коронавірусу.
До слова, у Вінниці жінці довелося народжувати під дверима закритого на карантин пологового.
Нагадаємо, напередодні на Одещині пом'якшили карантин.
Також на Закарпатті дозволили роботу дитячих садків.
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За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.