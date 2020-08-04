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    Події в Україні

    У Сумах пологовий будинок закрили на карантин через коронавірус у медиків

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    <p>Пологовий будинок Пресвятої Діви Марії у Сумах закрили на&nbsp;карантин на&nbsp;два тижні</p> - У Сумах пологовий будинок закрили на карантин через коронавірус у медиків

    Пологовий будинок Пресвятої Діви Марії у Сумах закрили на карантин на два тижні

    Під час позапланового обстеження співробітників пологового у чотирьох медиків підтвердили коронавірус

    У Сумах пологовий будинок Пресвятої Діви Марії закрили на карантин на два тижні через підтвердження коронавірусу у медиків.

    Про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.

    У відомстві заявили, що під час позапланового обстеження співробітників у чотирьох медиків підтвердили коронавірус - вони направлені на лікування, а 12 контактних співробітників – на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під контролем лікарів.

    Джерелом інфекції стала пацієнтка, у якої виявили коронавірус.

    У зв'язку з ситуацією на два тижні буде припинена госпіталізація вагітних й породіль у відділення патології вагітних та акушерське відділення.

    Станом на понеділок, 3 серпня в Сумській області всього підтвердили 541 випадок коронавірусу.

    До слова, у Вінниці жінці довелося народжувати під дверима закритого на карантин пологового.

    Нагадаємо, напередодні на Одещині пом'якшили карантин.

    Також на Закарпатті дозволили роботу дитячих садків.

    До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

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