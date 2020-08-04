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    Події в Україні

    Влада Харківщини просить поліцію посилити контроль за карантином

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    У Харківській ОДА вважають, що&nbsp;особливо важливо посилити контроль в місцях масового скупчення людей і в транспорті - Влада Харківщини просить поліцію посилити контроль за карантином
    У Харківській ОДА вважають, що особливо важливо посилити контроль в місцях масового скупчення людей і в транспорті

    У області зростає кількість випадків зараження Covid-19

    У Харківській області спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. Саме тому поліція повинна посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень в регіоні.

    Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух.

    За його словами, особливо важливо посилити контроль в місцях масового скупчення людей і в транспорті.

    «Тому що багато людей звертаються щодо того, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому при виявленні хворих більшість з них говорять, що скоріш за все заразилися у метро, супермаркеті чи маршрутці», - зазначив Пастух.

    За добу 2 серпня в Харківській області зареєстрували 88 випадків зараження коронавірусом. Зростання в регіоні триває другий день.

    До слова, на Одещині пом'якшили карантин.

    Також на Закарпатті дозволили роботу дитячих садків.

    До відома, в Україні за добу 2 серпня на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

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