Влада Харківщини просить поліцію посилити контроль за карантином
У області зростає кількість випадків зараження Covid-19
У Харківській області спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. Саме тому поліція повинна посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень в регіоні.
Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух.
За його словами, особливо важливо посилити контроль в місцях масового скупчення людей і в транспорті.
«Тому що багато людей звертаються щодо того, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому при виявленні хворих більшість з них говорять, що скоріш за все заразилися у метро, супермаркеті чи маршрутці», - зазначив Пастух.
За добу 2 серпня в Харківській області зареєстрували 88 випадків зараження коронавірусом. Зростання в регіоні триває другий день.
До слова, на Одещині пом'якшили карантин.
Також на Закарпатті дозволили роботу дитячих садків.
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За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.